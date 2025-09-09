La Esperanza Triana saldrá en paso de gloria en la procesión extraordinaria del 1 de noviembre

La Esperanza, en el cierre de la misión y la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, volverá a Triana tras la misa estacional a celebrar en la Catedral de Sevilla el 1 de noviembre, en el paso de gloria de la Inmaculada de la Algaba.

El paso letífico cedido se compone de respiraderos en metal plateado, obra de los talleres de Jesús Domínguez, realizados en la década de 1960. Destaca la rica hojarasca que los conforma, entre la que se insertan tondos en metal dorado con escenas de la vida de la Virgen, entre ellas, la representación de su Asunción gloriosa.

En las esquinas se alzan cuatro esbeltos candelabros de guardabrisas, que suman un total de 36 puntos de luz. Sobresalen por la elegancia de los cuernos de la abundancia que sirven de base a los brazos de los mismos. Estas piezas son obra de Orfebrería Andaluza (Manuel de los Ríos), realizadas a mediados de la década de 1990.

Del mismo taller sevillano procede la imponente peana, cuyo fino labrado armoniza con el diseño de los respiraderos. El friso superior simula una nube salpicada de querubines, aportando una nota celestial al conjunto.

La última vez que la Esperanza de Triana salió sin palio, haciéndolo en paso de gloria, fue en el año 2000, con motivo del cincuenta aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos desde la parroquia de Santa Ana.

