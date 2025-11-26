La planta de biocombustible de Moeve alcanza el 50% de ejecución y abrirá en un año

Moeve avanza en la construcción de su planta de biocombustibles 2G en el municipio onubense de Palos de la Frontera, con la ejecución de la obra civil al 70% y del montaje al 30%. El mayor complejo de producción de estos combustibles renovables en ... el sur de Europa alcanza su ecuador y una vez terminado dispondrá de una capacidad máxima de 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y de diésel renovable (HVO) al año.

La energética española promueve esta instalación junto a su socio Apical con el que logrará duplicar su actual capacidad de producción de biocombustibles 2G, hasta alcanzar el millón de toneladas. Esta factoría es uno de los tres mayores proyectos industriales actualmente en construcción en España que contribuye a la descarbonización de los sectores de difícil electrificación como el transporte aéreo o el terrestre de gran tonelaje. El proyecto dispone de una inversión acumulada de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 empleos directos e indirectos.

Este hito que superar el ecuador de los trabajos es lo que ha motivado la visita el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, a las obras, que avanzan junto al Parque Energético La Rábida. Allí ha destacado la envergadura de este proyecto que «es uno de los tres mayores que se están construyendo actualmente en todo el país. Esta instalación es un ejemplo de la reindustrialización que estamos promoviendo, estimulando la economía local y desarrollando proyectos a gran escala para contribuir a descarbonizar la industria y el transporte pesado en Europa«.

Además, el primer directivo de la compañía ha reconocido la labor de los profesionales que están impulsando esta planta a los que ha felicitado. «Son cerca de 800 personas las que han participado hasta ahora en la construcción de esta gran instalación. Su compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar los importantes avances que hoy estamos viendo«.

Casi 800 empleos

El desarrollo de esta fábrica de biocombustibles ha generado hasta el momento 800 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se incrementarán hasta los 2.000 en las siguientes fases de su ejecución y la operación.

Además de progresar en la construcción de la planta, también se está avanzando en la capacitación de los futuros operadores de este complejo industrial mediante un plan de más de 53.000 horas de formación diseñado para potenciar su reciclaje profesional (reskilling) y las nuevas capacitaciones (upskilling) y adaptado a la gestión de este tipo de instalaciones para la producción de combustibles renovables.

Desde el comienzo de las obras, en febrero de 2024, se ha trabajado sobre las parcelas que albergarán la planta, que tendrá una superficie de 220.000 metros cuadrados, el equivalente a más de 30 campos de fútbol. El avance de la obra civil se encuentra al 70%, la fabricación de la estructura metálica de la instalación está prácticamente terminada y con un progreso de montaje del 30%. Todo ello ha permitido iniciar ya las fases finales de construcción: montaje de equipos, tuberías, instalación eléctrica e instrumentación.

En los próximos meses está prevista la instalación de 590 kilómetros de tuberías (una distancia parecida a la que separa las ciudades de Huelva y Madrid) y 1400 kilómetros de cable (algo menos de la distancia que separan Huelva y París).

La fabricación de equipos se lleva a cabo tanto en la propia instalación como fuera de ella. La construcción de tanques in situ se encuentra al 70%, y el 90% de los equipos que se fabrican fuera de esta instalación se recepcionará antes de final 2025, lo que permitirá mantener el objetivo de empezar a producir biocombustible a finales del año que viene.

Además de SAF y diésel renovable la fábrica generará biogás que se utilizará para la producción de hidrógeno verde

Otra de las aportaciones del proyecto es la sostenibilidad, pues tendrá un mínimo impacto ambiental gracias al consumo de hidrógeno renovable, electricidad 100% renovable y a diferentes sistemas de recuperación de calor y eficiencia energética. Moeve calcula que emitirá un 75% menos de dióxido de carbono que una planta de biocombustibles tradicional, estando diseñada para lograr las cero emisiones netas en el medio plazo.

Asimismo, no consumirá agua dulce, sino que solo utilizará aguas recuperadas, y sus emisiones hídricas tendrán un mínimo impacto en el ecosistema, gracias a la potente planta de tratamiento de aguas con la que contará.

Además de SAF y diésel renovable, la planta generará biogás, que se utilizará para la producción de hidrógeno verde, para el propio consumo de esta instalación y de la industria adyacente. En total, los combustibles renovables producidos en el complejo que alberga la planta evitarán la emisión de tres millones de toneladas de dióxido de carbono anuales (en todo su ciclo de vida en comparación con los combustibles tradicionales), el equivalente al 4% de las emisiones del transporte por carretera en España.

El suministro de materia prima está asegurado mediante un acuerdo global y de largo plazo con Apical, que proveerá residuos orgánicos, como desechos agrícolas y aceites usados de cocina, reforzando la economía circular y garantizando un acceso sostenible a recursos, uno de los principales retos del sector.