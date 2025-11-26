Suscríbete a
ABC Premium

La planta de biocombustible de Moeve alcanza el 50% de ejecución y abrirá en un año

Es uno de los tres mayores proyectos industriales que se desarrollan en España y tendrá capacidad para producir 500.000 toneladas de SAF y diésel renovable

Moeve se alía con ID Energy para construir plantas de biometano en España

EL CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, durante la visita a las obras de la planta de biocombustible
EL CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, durante la visita a las obras de la planta de biocombustible abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Moeve avanza en la construcción de su planta de biocombustibles 2G en el municipio onubense de Palos de la Frontera, con la ejecución de la obra civil al 70% y del montaje al 30%. El mayor complejo de producción de estos combustibles renovables en ... el sur de Europa alcanza su ecuador y una vez terminado dispondrá de una capacidad máxima de 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y de diésel renovable (HVO) al año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app