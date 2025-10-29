Nueva etapa en AGQ: Fremman se hace con el 35% y apunta a crecer con compras

Cambio en la propiedad de AGQ Labs. Esta firma sevillana afronta una nueva etapa tras un movimiento relevante en su accionariado: la firma Fremman Capital acaba de cerrar la compra de la participación de la gestora Portobello.

La operación de venta, que implica ... el traspaso del 35% de la propiedad, se ha cerrado esta semana, según han confirmado a ABC fuentes de la compañía. De esta forma, Portobello desinvierte cinco años después de su aterrizaje en la firma. En este periodo, AGQ ha pasado de facturar 45 millones a superar los 70 en 2024.

El resto de la propiedad de este grupo permanece en manos de sus fundadores Estanislao Martínez y Coral Zamora, que serán quienes capitaneen esta etapa de la mano del nuevo socio.

Una de las apuestas consistirá en ampliar la oferta de servicios de este grupo, que analiza en sus laboratorios y centros tecnológicos más de un millón de muestras anuales. Además, pisará el acelerador con la compra de otras compañías en el extranjero.

Por el momento, la compañía opera en 30 países con más de una veintena de laboratorios y está especializada en las pruebas para sectores como la minería, la agricultura o la alimentación, entre muchos otros.

Tardó cinco años en facturar un millón

Las fusiones y adquisiciones seguirán siendo protagonistas en esta nueva etapa. En los últimos años, AGQ Labs ha sumado ocho firmas a su grupo. Dos de las más recientes han sido los laboratorios españoles Docuchem y Unaproliva. El primero es catalán y está especializado en el análisis y la formulación. El segundo, de origen jiennense, se ocupa del sector del aceite de oliva.

Anteriormente, había incorporado al grupo sudafricano Microchem y, en 2023, se hizo con una participación mayoritaria del laboratorio Netpharmalab para fortalecer el negocio farmacéutico en España además de integrar al costarricense MCI. Antes de la pandemia, había reforzado su presencia en el sector de la alimentación con el laboratorio Alkemi.

«Esta asociación marca un hito emocionante en la trayectoria de AGQ, ya que nos permitirá acelerar la innovación y ofrecer un valor aún mayor en todos los sectores a los que prestamos servicio», ha valorado el fundador y presidente, Estanislao Martínez.

El grupo fue fundado en 1993 en Sevilla y tardó cinco años en lograr facturar su primer millón de euros. Hoy cuenta con 1.300 profesionales y la perspectiva de alcanzar los 200 millones de cifra de negocio para 2030.

El nuevo socio de viaje: Fremman Capital

Su nuevo socio de viaje es Fremman Capital, una empresa de inversión paneuropea y se centra en compañías de tamaño medio. Su 'modus operandi' habitual consiste en asociarse con equipos de gestión experimentados para transformar empresas locales en plataformas multinacionales. Tiene oficinas en Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Múnich y París.