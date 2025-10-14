Suscríbete a
ABC Premium

Gilmar inaugura en Micropolix la primera inmobiliaria infantil de España

La iniciativa acerca a los niños al mundo inmobiliario mediante el juego y la transmisión de valores como el esfuerzo, la empatía y la importancia del hogar

Gilmar inaugura en Micropolix la primera inmobiliaria infantil de España
Gilmar inaugura en Micropolix la primera inmobiliaria infantil de España Gilmar

S.I.

Gilmar Consulting Inmobiliario ha inaugurado en Micropolix la primera oficina inmobiliaria infantil de España, un innovador espacio educativo y lúdico que permite a los niños descubrir, jugando, en qué consiste la profesión de agente inmobiliario.

La oficina abrió sus puertas el pasado 11 de octubre ... y sorprendió por su original diseño: mesas y sillas adaptadas a los más pequeños, un suelo convertido en un enorme tablero de Monopoly —en colaboración con el popular juego— y una atmósfera alegre y participativa. El objetivo es que los niños se conviertan en protagonistas de una experiencia que combina aprendizaje, valores y diversión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app