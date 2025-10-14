Gilmar inaugura en Micropolix la primera inmobiliaria infantil de España

Gilmar Consulting Inmobiliario ha inaugurado en Micropolix la primera oficina inmobiliaria infantil de España, un innovador espacio educativo y lúdico que permite a los niños descubrir, jugando, en qué consiste la profesión de agente inmobiliario.

La oficina abrió sus puertas el pasado 11 de octubre ... y sorprendió por su original diseño: mesas y sillas adaptadas a los más pequeños, un suelo convertido en un enorme tablero de Monopoly —en colaboración con el popular juego— y una atmósfera alegre y participativa. El objetivo es que los niños se conviertan en protagonistas de una experiencia que combina aprendizaje, valores y diversión.

Durante la jornada inaugural, familias, empleados y amigos de la compañía compartieron una mañana llena de ilusión. Niños de entre 4 y 12 años, vestidos con chaquetas, corbatas o pañuelos naranjas —color corporativo de Gilmar—, vivieron su «primera jornada laboral» como asesores inmobiliarios junior.

A través de actividades prácticas, planos y simulaciones, aprendieron a escuchar a clientes, trabajar en equipo y acompañar a familias en la búsqueda de su hogar ideal. Además, recibieron Eurix, la moneda oficial de Micropolix, como recompensa por su participación, descubriendo que detrás de cada llave hay una historia y un sueño por cumplir.

El acto contó con la presencia de Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar; Ignacio Mallagray, director de Marketing; y Diego Domingo García Muñoz, Primer Teniente de Alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, entre otras autoridades.

«Esta oficina no es solo una inauguración, sino una declaración de principios», señaló Jesús Gil Marín. «Llevamos más de cuarenta años ayudando a miles de familias a construir su hogar, y hoy damos un paso más al inspirar a los niños a soñar en grande y a creer en su propio futuro».

Por su parte, Ignacio Mallagray destacó que «la idea nació de una reflexión sencilla pero poderosa: que los más pequeños pudieran aprender, jugando, el valor del esfuerzo y la ilusión de ayudar a otros a encontrar su casa».

La inauguración incluyó el corte de cinta tradicional y la presentación de una escultura del artista pop dEmo, un osito naranja creado especialmente para este espacio. «Este osito representa el inicio de algo nuevo, la ilusión de construir con cariño y color», explicó el artista. La figura se ha convertido ya en el emblema de la oficina, simbolizando la conexión entre el arte, la infancia y el aprendizaje.

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los primeros «asesores inmobiliarios junior Gilmar», en un ambiente festivo en el que destacaron las sonrisas de los niños y el orgullo compartido por familias y organizadores.

Desde ahora, la oficina infantil permanecerá abierta al público en Micropolix, ofreciendo a niños y niñas la oportunidad de vivir su propia experiencia como agentes inmobiliarios y aprender valores fundamentales a través del juego.