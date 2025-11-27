El grupo jurídico Sfera Legal sale de compras y se hace con una asesoría y un despacho portugués

El grupo jurídico Sfera Legal ha salido de compras y ha integrado a la asesoría Aremur Advice & Management y al despacho portugués Matos Fernandes Advogados.

En concreto, ha incorporado a la primera firma para ofrecer estudios de planificación financiera y acompañamiento laboral ... , fiscal y contable a sus clientes. De origen sevillano, está capitaneada por los consultores Rubén Cruz y José Manuel Arena Rodríguez.

Sfera Legal es un grupo de origen centroamericano, que aterrizó en Europa hace unos meses con la integración de Boleo Legal. Su objetivo ahora es crecer con oficinas en nuevos mercados.

De esta forma, abrirá instalaciones en Madrid, Bruselas, Quito y Lisboa en el primer trimestre de 2026. En las primeras dos aterrizará con recursos propios, al igual que en la capital de Ecuador, donde ha incorporado a cinco socios locales.

Por otro lado, el salto a Portugal lo da con la absorción de Matos Fernandes Advogados, una firma con más de 20 años de trayectoria. Está especializada en contratación pública europea e internacional, así como en derecho mercantil y societario.

El salto a Europa con la integración de un grupo sevillano

El origen del grupo se remonta a 2012. Es una firma de Costa Rica que, posteriormente, se expandió a otros países próximos como Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador con la suma de socios locales.

Su llegada a Europa se dio en junio con la integración de la sevillana Boleo Legal. Tras ello, pasaron a operar con el nombre de Sfera Legal España en este mercado. Los cinco socios del despacho se incorporaron al grupo y serán quienes capitaneen el desembarco a Bruselas.

Se trata de Jesús Bores Lazo, Rubén Darío López, Javier Gómez Amores, José Enrique Díaz Buzón y Rubén Cruz Díaz. Todos ellos trabajaban en Boleo Legal, que a su vez es el resultado de la unión en 2020 de profesionales que procedían de diferentes despachos.