Fernando Suárez, director de Software de IBM: «La inteligencia artificial no reduce empleos, elimina las tareas repetitivas»

Los retos de la inteligencia artificial, el papel que desempeñará esta herramienta dentro de las empresas, cómo va a transformar las dinámicas de trabajo y las relaciones laborales... Todas estas cuestiones de máxima actualidad se abordarán en una nueva edición de 'Tecnology Day Sevilla', ... una iniciativa organizada por ABC y patrocinada por IBM que se celebra este martes en La Galería. La cita reunirá a profesionales de la multinacional, del sector público y del mundo de la empresa para debatir sobre el futuro de la tecnología.

La irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida ha hecho que el ciudadano se familiarice con una enorme rapidez con los procesos, pero existen unos límites legales y técnicos que hay que conocer. Ese es el reto de la multinacional IBM que lleva casi cien años establecida en España. Fernando Suárez es un director de Software y será uno de los ponentes destacados de la jornada.

En declaraciones a ABC señala que «la tecnología hoy en día es simplemente una ventaja competitiva, como siempre ha sido; un medio para apoyar a la empresa», pero advierte de que «hay que saber utilizarla para sacar el mejor provecho de ella». También abordará durante su intervención los avances de la informática cuántica «que es el siguiente eslabón» dentro de la evolución de la tecnología. Suárez dice convencido que «estamos en un momento de suerte como sociedad porque vamos a vivir la convergencia de tres tecnologías: los bits, que es la informática clásica; la informática binaria, representada por unos y ceros y la informática cuántica que viene a revolucionar todo el mundo de las tecnologías de la información».

Parafraseando a otro compañero asegura que «quizás seamos la última generación de profesionales que solo trabajemos con personas, la siguiente lo hará en combinación con los agentes de IA». Esa afirmación surgió en uno de los grandes eventos tecnológico que la compañía celebra en Boston y originó un gran revuelo en redes sociales. Pero eso no significa que se reduzcan los empleos, simplemente irán cambiando. El directivo de IBM aclara que «actualmente los agentes se encargan de las tareas repetitivas para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en un ambiente más motivador«. Suárez pone como ejemplo una herramienta de Recursos Humanos que acaban de implementar en IBM que ofrece respuestas a cuestiones organizativas para periodos de vacaciones, permisos y asuntos que tienen que ver con los empleados. Indica que «eran tareas que a los compañeros de este departamento les llevaba mucho tiempo y ahora se pueden centrar en lo que importante como fomentar las carreras profesionales o equilibrar los equipos».

Junto con todo ello, Fernando Suárez hablará también de lo rápido que cambia todo. Él también fue protagonista hace dos años en la anterior edición de 'Tecnology Day Sevilla' y ofrecerá una radiografía de la transformación en todo este tiempo en el que IBM ha tomado la delantera en muchos aspectos, en especial en el desarrollo de la IA generativa que ahora se utiliza en multitud de empresas de todos los sectores.

«La tecnología permite obtener ventajas competitivas y muchas compañías andaluzas lo están haciendo invirtiendo en esa tecnología porque les permite ser más efectivos, automatizar procesos», comenta. El director de Software de la multinacional americana alude a un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) que concluye que solo el 5% de los proyectos pilotos que se han hecho en las empresas con inteligencia artificial se han puesto en producción. El motivo lo atribuye a que desarrollar las herramientas para que funcionen de manera correcta, sean efectivas, automaticen procesos y cumplan la legalidad no es tan fácil.

«Nosotros como compañía tenemos la experiencia y los productos para acompañar a los clientes en este camino, para poder aplicar la tecnología de la manera más correcta y segura», comenta. Y lo dice con seguridad porque la empresa sirve de campo de pruebas. «Somos una compañía que tiene 115 años, 99 de ellos con presencia en España y estamos logrando automatizar muchas tareas repetitivas que causan frustración al trabajador».

El caso de éxito del Sevilla FC

Uno de esos casos de éxito que compartirá durante la jornada es el proyecto 'Scout Advisor', que IBM ha desarrollado junto al Sevilla FC para mejorar el proceso de reclutamiento de jugadores al analizar informes de ojeadores y proporcionar información para la toma de decisiones. Fernando Suárez explica que el club tenía una cantidad de informes ingente y con ello se ha logrado canalizar para extraer lo importante. «Este producto, que podría interesarle a cualquier otro club, específico para ellos y tendríamos que adaptarlo a cada situación», advierte. El proyecto se ha presentado en distintos salones en Dubai, Estados Unidos, París, pero la casuística que tiene el Sevilla es lo que ha permitido desarrollar la tecnología.

La diferenciación es otra de las claves. En un mundo tan competitivo y tan globalizado, lo distinto es lo que da opciones de éxito. «Lo que tú necesitas como compañía es tener algo que los demás no tienen y te tienes que diferenciar». Actualmente los modelos fundacionales de inteligencia artificial (entendidos como una gran base de datos) es la información que está publicada en internet, pero IBM apuesta por desarrollar modelos fundacionales más pequeños con los datos de las empresas, que son únicos y originales, pudiendo ofrecer un producto exclusivo. Es lo que ha hecho con el Sevilla FC y lo que hace con otro tipo de sociedades.

Una vez que el modelo está creado, llega el momento de garantizar la seguridad en todos los aspectos, para evitar que sufra ataques externos y que cumpla con la legalidad. «Esto es muy importante para las compañías, que cumpla con la legislación«, advierte. Ese es otro asunto a tener en cuenta, que el regulador avance a una velocidad suficiente para que la tecnología pueda desarrollarse. Y en eso está.