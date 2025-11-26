Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

El ERE de Telefónica afectará a 600 trabajadores en Andalucía

Sevilla es la provincia más afectada con 275 empleos que la compañía considera prescindibles

Trabajo califica de «indecente» el ERE de Telefónica y se desmarca del aval del Gobierno

Uno de los centros de trabajo de Telefónica en Andalucía
Telefónica revisó ayer al alza las cifras del ERE que está preparando y ya pasa de los 6.000 una vez que se han terminado de sumar las otras dos sociedades en las que quiere aligerar plantilla. Se trata de Telefónica de España, Telefónica ... Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+, muchas de ellas con oficinas y delegaciones en Andalucía, donde el número de empleos ronda los 600, lo que supone entre el 40% y el 45% del total de los empleos que la tecnológica soporta en la región.

