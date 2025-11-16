Suscríbete a
«Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»

El hallazgo de las nuevas imágenes de García Lorca forman parte de 'La voz quebrada', película que se estrenará en 2026

Un García Lorca inédito en una lata de betún

Manuel Menchón
Manuel Menchón ABC

José E. Cabrero

Granada

Manuel Menchón participó en las V Jornadas de Industria Audiovisual que organiza Film in Granada, la oficina de cine de la Diputación. Allí habló, por primera vez, de 'La voz quebrada'.

–¿Qué nos puede contar de 'La voz quebrada'?

–Solo puedo avanzar que ... hay material inédito de documentación nueva. Tenemos más de 87 filmaciones de una treintena de archivos públicos, filmoteca y archivos privados, como es el caso de la colección de Gonzalo Menéndez-Pidal. Ha sido un viaje enorme.

