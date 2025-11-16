Suscríbete a
Un García Lorca inédito en una lata de betún

El cineasta Manuel Menchón descubre nuevas filmaciones del poeta en un archivo privado con más de 1.500 películas realizadas de 1915 a 1970

«Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»

Federico, con sus compañeros de La Barraca, a bordo de una furgoneta
Federico, con sus compañeros de La Barraca, a bordo de una furgoneta abc

José E. Cabrero

Granada

«Ojalá esté aquí Lorca», susurró Manuel en aquella habitación que era un milagro en vida, una cueva repleta de tesoros. Las tres hermanas, tres señoras ya jubiladas, le explicaron que todo seguía como lo dejó el abuelo. Nadie había abierto los armarios ni ... rebuscado en los 1.500 fotoquímicos que se repartían por los estantes. Manuel pensó en 'Cinema Paradiso', en la facilidad con la que arden esas películas. Era junio y hacía calor. Mucho calor. Pero la habitación era húmeda y fría, así que comenzó a bucear por los rollos con un mimo exquisito. Horas más tarde apareció una lata de betún con tres letras escritas a mano en el lateral: «F. G. L.». 

