¿Quién es Juan Ortega?, el torero que ha suspendido su boda en Jerez

La noticia que ha adelantado ABC de Sevilla está teniendo una gran repercusión mediática. El torero sevillano Juan Ortega ha suspendido su boda con su novia de toda la vida, que se iba a celebrar este sábado en Jerez de la Frontera, media hora antes de que comenzara el enlace. ¿Pero quién es este diestro que ha saltado ahora a la más rabiosa actualidad?

El torero nació en el Hospital de la Cruz Roja de Triana el 8 de octubre de 1990. Al ser su padre funcionario, estuvo un tiempo viviendo Guadalajara y luego en Valdezorras, porque su progenitor llevaba el vivero de este barrio, y allí es donde Juan Ortega comenzó a entrenarse como torero y a los 9 años se inició en la escuela taurina de Amate. Posteriormente, estudió en Córdoba la carrera de ingeniero agrónomo y se formó también en la escuela taurina de dicha localidad.

Su afición al mundo de los toros le viene de su tío, el ganadero jienense Jacinto Ortega. Su debut como novillero fue el 15 de abril de 2006 en la plaza de toros de la escuela taurina de Camas. El 15 de julio de 2012 hizo su presentación como novillero con picadores en Las Ventas con novillos de la ganadería Luis Algarra. En la temporada 2013 torea una tarde en la plaza de toros de Sevilla, junto Román y Lama de Góngora con novillos de Núñez del Cuvillo.

Tomó la alternativa el 27 de septiembre de 2014 en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba), teniendo de padrino a Enrique Ponce y de testigo a José María Manzanares. Se lidiaron toros de Zalduendo. En la temporada 2016 confirmó su alternativa en Madrid el 20 de marzo de 2016, teniendo de padrino a Curro Díaz y de testigo a David Galván con toros de Gavira.

Tras unos años de inactividad, el torero Pepe Luis Vargas le animó a seguir luchando como torero. A mitad de la pandemia, resurgió en una corrida en Linares en el año 2020, donde triunfó. A raíz de ese éxito fue anunciado para tres carteles de la temporada 2021 en la Maestranza, pero finalmente no se pudieron celebrar por continuar aún las restricciones sanitarias. Ahí comienza a destacar como torero de corte clásico. Debutó como matador en el coso sevillano finalmente el 19 de septiembre de 2021.

Preguntado por el toreo antiguo en una entrevista que le hicieron el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, y el crítico taurino de ABC, Jesús Bayort, y el maestro sevillano contestó que «me he preocupado mucho de saber de dónde vengo y de dónde viene el toreo. Es algo que necesito conocer. Me interesa saber por qué le estoy dando naturales a un toro o por qué en una tanda hay que dar cinco o seis pases en vez de uno o dieciocho. Saber de dónde vienen y por qué se hacen las cosas. Quién ha marcado el hilo del toreo y cuáles fueron los grandes maestros que marcaron el devenir de la Fiesta. Eso me ha ayudado a aclarar mi camino».