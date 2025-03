Juan Carlos Girauta: «El programa de la izquierda está en las causas que defiende»

Juan Carlos Girauta ha presentado este lunes en la Fundación Valentín de Madariaga su nuevo libro, 'Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos' (Almuzara), una obra en la que analiza la hegemonía cultural que ha tenido tradicionalmente la izquierda y que se ha intensificado en los últimos años. Ha comenzado el acto la editora de Almuzara Rosa García Perea, que ha dicho que «en la tesitura en la que nos encontramos ahora, libros así son necesarios».

A partir de ahí, la periodista Ángela Rodríguez ha preguntado a los participantes si el Gobierno de España «ha venido a estigmatizar a la sociedad española para doblegarla». Sobre este asunto, el columnista de ABC ha comentado que «el fenómeno del que habla el libro es occidental y relativamente reciente. La izquierda hegemónica existe desde 2014, año en el que murió el intelectual Ernesto Laclau, que escribió un libro fundamental para entender este fenómeno junto a su esposa, Chantal Mouffe, 'Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia'. Según Girauta, este filósofo «teorizó que la izquierda podía ejercer una hegemonía cultural. Con la caída del muro de Berlín, la socialdemocracia vive una crisis y, años más tardes, Tony Blair se convierte un calco de Bush y Aznar. Era una época de hegemonía liberal-conservadora. Ese oscuro profesor como fue Laclau se basa en fuentes marxistas y habla de esa hegomonía cultural de la izquierda».

Para este experto en política, «hoy en día la izquierda no tiene nada que ver con esa izquierda de hace quince años. Aquello era una cosmovisión y hoy es una conjunción de causas reaccionarias. Laclau habla de un discurso articulador y partidos como Podemos o Más País suscriben todas las causas. El programa de la izquierda está en las causas que defiende, causas como los nacionalismos de secesión o el nuevo feminismo, que está en contra del feminismo tradicional».

Llegados a este punto, ha realizado un contraste entre «el hombre de izquierdas tradicional, que era un tipo serio. Los socialistas eran tipógrafos, pero los socialistas actuales piensan que el mérito es un mito. El fenómeno occidental, que parte de Estados Unidos y que articula Laclau, dice que ser de izquierdas es totalmente distinto a hace 15 años». En este sentido, Girauta señala que «hoy en día ser de izquierdas en España es ser antitaurino y defender una memoria histórica basada en los hechos de la guerra civil. La izquierda tiene una tradición épica y emocionada. El enemigo es cualquiera que se refiera a una de estas causas en el sentido contrario al que ellos defienden».

Esto lo ha ejemplarizado con la visión catastrofista que la actual izquierda posee sobre el cambio climático, abogando «por salvar el planeta, pero ¿de qué? Hasta hay datos de que los niños de todo el mundo están trastornados porque piensan que esa mentira del fin del mundo se va a hacer real. Esa visión de la izquierda es contraria a la del marxismo y a la libertad de expresión. Si en público te manifiestas en contra de una de esas causas, no tendrás un debate, tendrás una etiqueta. Ahora negacionista es no estar de acuerdo con Tezanos cuando dice que el PSOE va primero en las encuestas», ha bromeado.

Cambiar la lucha de clases por las causas

También ha intervenido en el acto el exsenador y exdiputado Fran Carrillo, quien ha añadido que «el socialismo entendió a partir de Laclau que había que cambiar la lucha de clases por la lucha de causas. Todas estas causas basadas en ismos: feminismo, indigenismo, ambientalismo, etc. Goebbels copió la propaganda de los comunistas que estaba haciendo Müzenberg. Ahora la izquierda rehúye del debate y etiqueta porque tiene miedo, porque si le confrontas cualquiera de sus causas, prefiere vivir en una burbuja a ver cómo se derriba ese edificio intelectual. La derecha no quiere tampoco debatir y prefiere ver cómo se derrumba ese edificio intelectual». Además, ha dicho que «hoy en día han adulterado el negacionismo y si te pones en contra de cualquier ocurrencia de Irene Montero, eres antifeminista. Se ha pasado del calientamiento climático, al cambio climático y ahora al catastrofismo climático. El otro día leí en un libro que ponía a la misma altura a San Agustín, Teresa de Calcuta y Greta Thunberg».

A continuación, Juan Carlos Girauta ha analizado hechos actuales como que la nueva izquierda «esté mandando sobre el streaming o en las series de televisión, que influyen de una forma mayor en los jóvenes que los propios discursos. Desde el entertainment hasta el mundo editorial serio, la izquierda sabe que el poder está en la hegemonía intelectual». Asimismo, ha subrayado que «si uno critica la emergencia climática la izquierda te tilda de fascista, negacionista, etc., pero no existe esa emergencia. De hecho, hay estudios que señalan que entre 1975 y 2016 las zonas verdes del mundo aumentaron en un cuarenta por ciento, pero lo que a uno le llega muchas veces por la prensa no es verdad, es una interpretación. Gente como Al Gore y Greta han sido malinterpretados por periodistas que son militantes y activistas».

Fran Carrillo, Ángela Rodríguez, Juan Carlos Girauta y Rosa García Perea J. m. Serrano

También sostiene Girauta que «el día que se acabe la libertad de expresión se acabará la democracia». Igualmente ha destacado que la censura está volviendo, ya que «hay trabajos de académicos que hablan de la necesidad de censura para no transmitir bulos, pero dejad que los ciudadanos decidan lo que es un bulo y lo que no. A través de cosas como la Ley de Secretos Oficiales se apela a la censura». Asimismo, este columnista de ABC dice que «en la derecha no hay acervo, ni la valentía, ni las ganas para empezar esta batalla. Cuando la derecha se adhiera del todo a la causa que defiende la izquierda, esta la tildará de hipócrita por defender algo en lo que no creen». ¿Quién planta cara a esto?, se pregunta, «pues una nueva derecha que tiene todas las etiquetas y a la que tildan de fascitas. Cuando hayamos provisto de las herramientas adecuadas a la gente para que exijan a sus representantes políticos que rompan la premisa del otro, estas cosas no pasarán entonces», ha concluido.