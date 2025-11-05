Suscríbete a
La última parcela de Chapina acogerá una nueva promoción de viviendas en Sevilla

Urbanismo da luz verde a la reparcelación de estos terrenos que llevaban abandonados desde 1987 y que ahora serán adquiridos en parte por una promotora privada para edificar estos residenciales

La opinión de Adriano: «Miedo al vacío»

Un promotor proyecta levantar más de 500 viviendas en un solar de la avenida de Kansas City

El solar está ubicado entre el puente del Cristo de la Expiración y la Ronda de Triana
El solar está ubicado entre el puente del Cristo de la Expiración y la Ronda de Triana RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Mario Daza

El último gran solar urbano sin uso entre la plaza de Chapina y la avenida de la Expo 92, a las puertas del barrio de Triana, acogerá la construcción de una nueva promoción de viviendas que saldrán al mercado en régimen de renta libre. ... El Ayuntamiento de Sevilla ha tomado la iniciativa para llevar a cabo el desbloqueo definitivo de la situación urbanística de estos terrenos, que en su conjunto suman 6.313 metros cuadrados de superficie y que hasta ahora acumulaban casi cuatro décadas de total abandono. Se trata de una operación de especial relevancia para la capital hispalense, no sólo porque parte de los suelos seguirán siendo de titularidad municipal, sino porque en la práctica supone el desarrollo de una zona que es uno de los principales accesos a la ciudad y en cuyo entorno ya se impulsó en su día el proyecto comercial, hotelero y de oficinas de Torre Sevilla y se edificará ahora el nuevo centro educativo del Liceo Francés.

