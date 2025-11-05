La última parcela de Chapina acogerá una nueva promoción de viviendas en Sevilla

El último gran solar urbano sin uso entre la plaza de Chapina y la avenida de la Expo 92, a las puertas del barrio de Triana, acogerá la construcción de una nueva promoción de viviendas que saldrán al mercado en régimen de renta libre. ... El Ayuntamiento de Sevilla ha tomado la iniciativa para llevar a cabo el desbloqueo definitivo de la situación urbanística de estos terrenos, que en su conjunto suman 6.313 metros cuadrados de superficie y que hasta ahora acumulaban casi cuatro décadas de total abandono. Se trata de una operación de especial relevancia para la capital hispalense, no sólo porque parte de los suelos seguirán siendo de titularidad municipal, sino porque en la práctica supone el desarrollo de una zona que es uno de los principales accesos a la ciudad y en cuyo entorno ya se impulsó en su día el proyecto comercial, hotelero y de oficinas de Torre Sevilla y se edificará ahora el nuevo centro educativo del Liceo Francés.

Con la vista puesta en alcanzar este objetivo, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo dio ayer luz verde al proyecto de reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior Odiel-Plaza de Chapina para acabar con la situación de vacío urbano que se producía en este espacio. Los terrenos están compuestos por un total de once parcelas pertenecientes hasta a tres propietarios distintos. La gran parte de los mismos, unos 3.616,45 metros cuadrados, pertenecen a la empresa Proyectos Sanitarios Andaluces S.L. y fue adquirida por sus actuales titulares en el año 1989. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, es dueño de una serie de pequeñas parcelas de estos suelos que, en su conjunto, suman 2.320 metros cuadrados, y que en su día se sumaron al patrimonio local a través de un proceso de expropiación. El espacio restante, las conocidas como parcelas 8 y 9, alcanza los 378 metros cuadrados y pertenece a varios miembros de una misma familia.

La realidad es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla que se aprobó en el año 1987 calificaba estos terrenos como equipamientos, aunque desde entonces ningún promotor particular, ni público ni privado, había mostrado interés algunos en su desarrollo, lo que había desembocado en la situación de abandono. De hecho, hace años que el solar sólo es objeto de tareas de mantenimiento puntuales y que fue perimetrado con un muro de poco más de dos metros de altura para protegerlo. Ahora, aprovechando una de las herramientas que ofrece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Gerencia de Urbanismo ha optado por la recuperación de este espacio para su posterior puesta en valor. De este modo, la nueva ordenación determinada por esta reparcelación dispone la configuración de seis parcelas (no once como hasta ahora) que mantienen por el momento sus mismos propietarios de origen.

Por un lado, la empresa Proyectos Sanitarios Andaluces S.L. conserva poco más de 3.000 metros cuadrados de superficie en estos terrenos. De ellos, un total de 2.276 tiene la calificación de Suelo de Interés Público Social (SIPS), mientras que 732 se detallan como espacio libre. Según ha podido saber este periódico, la intención de esta sociedad es proceder en un plazo muy breve de tiempo a la venta de esta parcela que es de su titularidad. Al parecer, hay ya un promotor privado muy interesado en adquirirla, con la intención de edificar aquí una nueva promoción de viviendas de renta libre, en una zona en la que el precio del metro cuadrado oscila actualmente cerca de los 3.500 euros. Esto quiere decir que, por ejemplo, un piso de 80 metros cuadrados podría salir a la venta en el mercado por algo más de 300.000 euros. Para ello sería necesario además que se tramitara un cambio de calificación de los suelos, que de ese modo pasarían a a ostentar el uso residencial que permitiera edificar estas nuevas viviendas, algo en lo que ya trabaja la promotora interesada en su compra.

La parcela municipal

Dentro de esta nueva reparcelación, el Ayuntamiento de Sevilla mantendrá tres parcelas de su propiedad. Una de ellas, de 393 metros cuadrados con la calificación de Suelo de Interés Público y Social linda con el actual edificio del centro de salud El Cachorro. La intención del Consistorio hispalense es reservar esa pequeña pastilla de suelo para una futura ampliación de estas instalaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, también van a conservar otro pequeño suelo de 390 metros cuadrados junto al terreno en el que se edificarán las viviendas, además de otro de mayor superficie que suma 1.300 metros cuadrados. De estos, 1.039 tiene calificación de SIPS y 274 de espacios libres. El gobierno municipal estudia ahora cuáles podrían ser los destinos definitivos para estas parcelas, sin que por ahora tengan un proyecto definido para ellas. No se descarta su enajenación a un interesado, pero sí parece claro que la idea no pasa por edificar viviendas protegidas.

El resto de metros cuadrados que completan la superficie total de este gran terreno en la entrada natural a la ciudad desde Huelva y los municipios de la comarca del Aljarafe se distribuye de dos formas diferentes. Por un lado, están los 328,91 metros que pertenecen a un amplio grupo de herederos de una misma familia y que serán los encargados de determinar cuál será la utilidad que le darán a esos suelos calificados como SIPS y en los que, por lo tanto, no estarían autorizadas nuevas viviendas. Finalmente, los otros 880 metros cuadrados que quedan por repartir tendrán la consideración de viario, siendo su gestión responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla. Esto, en la práctica, va a permitir que la actual calle Don Cecilio de Triana conecte el tramo final de la calle Castilla con la avenida Expo 92, configurando una especie de 'L' en la trama urbana con la calle Doctores Lasso Simarro, que a su vez desembocará en el entorno de la plaza de Chapina.