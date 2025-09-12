Suscríbete a
ABC Premium

Así tocó fondo Emvisesa: pérdidas millonarias, deuda desbocada y promociones vacías en 2016

Había más de 500 viviendas nuevas terminadas y cerradas, sin adjudicar, mientras más de 12.000 familias aguardaban en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

La UCO requisa contratos de Emvisesa de la época de Juan Espadas

Espadas, en su etapa como alcalde de Sevilla, en la sede de Emvisesa en 2016
Espadas, en su etapa como alcalde de Sevilla, en la sede de Emvisesa en 2016 ABC
J. M. R.

J. M. R.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El contexto de Emvisesa en 2016, el año desde el que la UCO de la Guardia Civil investiga el expediente de enajenación de una parcela de Pino Montano a una particular que, a su vez, subcontrataba el terreno para varias firmas, la ... empresa pública vivía una de las etapas más críticas desde su creación en 1987. La sociedad municipal arrastraba una parálisis casi total en la promoción de VPO y una situación económica asfixiante, fruto de años de endeudamiento y de una gestión marcada por el desplome del sector tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante años había sido un motor para la construcción de vivienda protegida en la ciudad, pero en 2015, cuando el gobierno local del PSOE asumió el mando, la entidad estaba prácticamente paralizada: sin suelo disponible para construir, con promociones inconclusas, vacías o pendientes de adjudicación desde hacía años, y con un parque de alquiler social reducido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app