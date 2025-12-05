Tussam avisa de cambios para el partido del Betis - Barcelona: estas son las líneas que se reforzarán

Ya se ha vuelto una costumbre que más de 40.000 personas se reúnan en el estadio de la Cartuja para ver al equipo de las trece barras, independientemente del día de la semana, de la competición que juegue o de la hora en ... la que se dispute el encuentro. La buena dinámica de los de Pellegrini ha hecho que más gente se enganche al Betis.

Sin embargo, justo en el encuentro de este sábado 6 de diciembre, el Betis espera al Barcelona para disputar la décimo quinta jornada de competición liguera. De esta manera, por la fecha y por la hora, las taquillas del equipo verdiblanco espera colgar el sold out. Ante tal cantidad de personas movilizadas a una misma dirección, el servicio de Tussam reforzará aún más sus servicios especiales de días de partido en dirección al estadio de la Cartuja.

De esta forma, habrá un aumento de autobuses de las líneas 2, C1 y C2, líneas que pasan ya de por sí cerca del entorno del estadio y, además, existirá a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones del Estadio a la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

C1, C2 y 02 líneas reforzadas

Por ello, una vez el colegiado indique el pitido final, 26 autobuses más, entre 8 y 10 por línea, ayudarán al resto de autobuses a llevar a gran parte de los béticos a sus casas de manera gratuita. Mientras que la línea 2 saldrá de Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, las líneas C1 y C2 saldrán de Juan Bautista Muñoz

Atravesando Sevilla o rodeándola, los buses pararan por gran parte de las zonas de la ciudad: Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo serán las paradas de estos buses.

Lanzaderas

Además, existen otros servicios como las tres lanzaderas desde el estadio: Avenida Blas Infante, Sevilla Este y la Barqueta. Desde dos horas antes y después del encuentro estarán diez autobuses a disposición de los béticos que acudan al encuentro de manera gratuita. Para la primera lanzadera, la parada estará ubicada en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y en el recorrido de vuelta efectuará una parada en Torre Sevilla.

Las otras dos lanzaderas, hacia Sevilla Este y hacia la Barqueta, serán también gratuitas. Cabe recordar que la primera lanzadera efectuará las paradas, solo de bajada, en Las Góndolas y la Av. La Aeronáutica