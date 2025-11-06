Suscríbete a
Los béticos pueden aparcar gratis los días de partido en Torre Sevilla: esto es lo que deben hacer

Para beneficiarse de esta promoción es necesario solicitar una tarjeta específica en el punto de control SABA

La construcción del Benito Villamarín se alargará en el tiempo y en el presupuesto

Betis - Lyon, en directo

Las obras del Benito Villamarín, han obligado al Real Betis Balompié a mudarse de casa durante dos años, con posibilidad de alargarse hasta un tercero. Para ello, los aficionados verdiblancos han tenido que optar por nuevas rutas y romper sus antiguos recorridos ... a los que estaban acostumbrados para llegar al nuevo estadio.

