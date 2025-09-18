Suscríbete a
Los barrios de Sevilla afectados por los atascos temen que el tranvibús sea más un problema que una solución

Los grandes atascos que ha generado este nuevo transporte en sus primeros días de prueba han levantado el recelo de vecinos de la zona

El Ayuntamiento modificará las paradas de Tussam en Kansas City y Sevilla Este para aliviar el tráfico del tranvibús

Parada del tranvibús a su paso por la avenida Kansas City, con los dos carriles para el tráfico rodado a su lado María Guerra
Parada del tranvibús a su paso por la avenida Kansas City, con los dos carriles para el tráfico rodado a su lado María Guerra
Jaime Parejo

El inicio de la actividad del tranvibús en Sevilla no está siendo sencillo. Las primeras pruebas que se están llevando a cabo en este transporte público, que debe entrar en vigor a finales de septiembre, ha desembocado en problemas de circulación del tráfico rodado ... y grandes atascos en Sevilla Este, avenida Kansas City o avenida Montesierra, especialmente en horas punta. Los vecinos ya han mostrado sus quejas al Ayuntamiento por las dificultades que provoca la reducción de un carril por sentido para que lo utilice este tranvibús que opera Tussam y que ya se puede ver por las calles de la ciudad a modo de pruebas.

