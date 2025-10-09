El ministro Puente está irascible, más de lo habitual. El martes se quitó a manotazos a la Prensa al grito de: ¡No me toques!, y luego lanzó por sus amadas redes una respuesta desabrida a Feijóo cuando le afeó el gesto. A quién le puede ... extrañar que un ministro con ese talante impida al alcalde visitar las obras del puente del Centenario. Unas obras bajo sospecha de mordidas que investiga la justicia, que acumulan retraso y que generan atascos diarios. Puente es capaz de convocar un foro para su mayor gloria en los andamios del Centenario, pero no permitirá que el alcalde supervise sus oscuras y eternas obras. Y hasta tendremos que agradecer al locuaz ministro que no haya respondido a la petición del alcalde con un: ¡No me toques... !

