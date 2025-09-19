La sociedad se viste de gala en los XIX Premios Escaparate: una noche de arte, cultura, talento y homenajes

Los Jardines de Cristina se convirtieron anoche en el escenario de la Gala de los XIX Premios Escaparate. Alrededor de 600 personas asistieron a este reconocimiento organizado por una de las principales revistas de sociedad de Andalucía. Un acto que no pasó desapercibido y que atrajo las miradas curiosas de todo aquel que paseaba por la Puerta de Jerez.

Un número ecuestre patrocinado por Moodra y la interpretación de la 'Marcha Real' a cargo de la Banda Centuria Romana Macarena fueron la antesala de la noche. A continuación, el maestro de ceremonias, Michi Primo de Rivera, evocó los orígenes del enclave que acogía la gala: «un lugar inaugurado en el siglo XIX con el objetivo de convertirse en punto de encuentro entre cultura, ocio y sociedad». Una vocación que, en una jornada como la de ayer, recobraba todo su sentido.

En su intervención, el maestro de ceremonias también recordó que, este 2025, se celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, subrayando cómo esta etnia ha enriquecido el arte, la cultura y la forma de sentir de este país.

Por su parte, el director de la Revista Escaparate, Mario Niebla del Toro, destacó la esencia de estos reconocimientos, «que nos han llevado año tras año a enamorarnos de nuestra ciudad, premiando la excelencia de la sociedad». Para él, «si hay un alma que ha dado lo mejor de su cultura a España, esa es la gitana». Confesó su orgullo por haber nacido en «Sevilla, musa y madre, razón de ser», y defendió que la verdadera riqueza del ser humano es la libertad, representada en esta edición por la madrina de honor, Isabel Díaz Ayuso. «Esta noche Sevilla nos regala la eternidad», concluyó, antes de finalizar con un «¡viva Sevilla y viva España!».

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tomó la palabra para remarcar la trayectoria del evento: «19 ediciones ya de la gala de la revista Escaparate, 19 espacios diferentes, 19 rincones especiales de Sevilla». Agradeció a Niebla del Toro su constancia y aseguró que ha logrado convertir la cita en «uno de los mejores escaparates de la ciudad».

En esta misma línea, Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, definió a la revista como «un auténtico referente social que reconoce a personalidades de la cultura, el deporte y la moda». Subrayó que «no se trata de mostrar, sino de contagiar todo aquello que se hace con visión y propósito», y vinculó la identidad andaluza a la del pueblo gitano: «Nadie puede entender Andalucía sin el pueblo gitano, al igual que nadie puede entender el pueblo gitano sin Andalucía». También tuvo palabras para la madrina de la gala, Isabel Díaz Ayuso, a la que calificó como «una política ejemplar, eficaz, valiente y con una firmeza poco común en la política actual». Señaló, además, que «tu figura trasciende más allá de Madrid».

Acto seguido, 'Sentencia y Cristo del Amor', la segunda interpretación de la Banda Centuria Romana Macarena, dio paso a la entrega de premios.

Un escaparate de cultura, arte y compromiso

La primera entrega fue la distinción al padrino de honor de los XIX Premios Escaparate, a su vez galardonado con el Premio Escaparate de Honor de la Cultura, que recayó en Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria. La distinción fue impuesta por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mientras que el archiduque Maximiliano de Habsburgo hizo entrega del premio. El ramo y el perfume los ofreció la presentadora Norma Duval.

Uno de los momentos más esperados de la cita fue la proclamación de la madrina de honor de la edición. La distinción fue entregada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mientras que la entrega del premio corrió a cargo de Virginia Martínez Rosauro, executive manager de Moodra. El ramo lo recibió de manos del propio director de Escaparate, Mario Niebla del Toro. En su intervención, Díaz Ayuso expresó que era «un verdadero honor ser madrina de esta gala», destacando que se trataba de unos premios «emblemáticos que reúnen a personas de toda España». Con humor, recordó que «me he encontrado con la mitad en el AVE y hemos llegado a tiempo». Subrayó que «aquí son reconocidas las personas por su trabajo» y aseguró que en Madrid también se habla mucho de los Premios Escaparate.

Asimismo, la presidenta madrileña reivindicó la riqueza de la diversidad: «España está hecha de 17 regiones, cada una con sus peculiaridades y personalidad propia, y Sevilla está hecha de alegría, de color». Dirigiéndose a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, aseguró que «está haciendo de Sevilla un escaparate al mundo. Estamos muy orgullosos de lo que el pueblo andaluz está haciendo». Para Ayuso, «ser sevillano y andaluz es una forma de ser y estar en el mundo». También felicitó al alcalde por «todo lo que está haciendo en la capital hispalense», y cerró proclamando: «¡Viva Sevilla, viva Andalucía y viva España!». Como gesto final, Mario Niebla del Toro le impuso una medalla de plata de la Macarena.

El Premio de Honor de las Bellas Artes fue para el bailaor Joaquín Cortés Reyes, «Joaquín Cortés», que recibió el galardón de manos de Isabel Díaz Ayuso. El ramo y el perfume se los entregaron Laura Piriz, propietaria del Centro de Negocios Torre de los Remedios, y Beatriz Calvo, directora del Torre de los Remedios Business Center. Cortés subrayó el valor universal del flamenco: «Ya no es solo de los andaluces ni de los españoles, es del mundo». En su mensaje pidió defender la cultura y la educación como base del país, afirmando que «estamos todos con España, los gitanos también». A su vez, reivindicó la antigüedad de su pueblo: «No llegamos hace 600 años, como dice el decreto oficial, llegamos dos siglos antes, hace 800 años».

El Premio Escaparate de Honor Internacional del Cine y la Moda recayó en la actriz Marisa Berenson, a quien se lo entregó Raúl Aragón Navarro, CEO de Triana Refrigeración, mientras que el ramo y perfume llegaron de manos de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, marquesa de Castelldosríus. Berenson agradeció el reconocimiento emocionada, confesando que «estoy muy orgullosa de estar aquí esta noche con todas estas personas tan honorables. España es siempre muy generosa conmigo».

En la categoría de innovación, el premio fue para Virginia Martínez Rosauro, executive manager de Moodra. La entrega la hizo el alcalde de Sevilla, mientras que el ramo y el perfume lo ofreció el humorista Carlos Latre. Rosauro explicó que la firma nació «con la intención de transformar un perfume en una experiencia sensorial». Como gesto hacia el público, obsequió a cada asistente con un perfume, recordando que «Moodra, más que un perfume, quiere ser un recuerdo compartido de esta noche».

El Premio Escaparate a la Filantropía fue para Diana de Cadaval, duquesa de Cadaval y princesa de Orleans. La distinción la entregaron Ana de la Peña Fernández-Garnelo, directora global de Rull y Asociados, y José Luis Rull, CEO de la compañía, mientras que el ramo y el perfume fueron ofrecidos por Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona. La duquesa aseguró que «me encanta España y me encanta Sevilla. Además, los gitanos son una cultura muy pura y muy sincera, con gran peso en la historia y cultura de España».

En el ámbito taurino, el Premio Escaparate Emérito del Toreo fue otorgado a Julián López Escobar, «El Juli», que lo recibió de manos de Miguel Ángel Martín Serrano, presidente de Eurotoro. El ramo y perfume fueron entregados por la princesa Luísa de Orléans e Bragança. El torero agradeció el reconocimiento afirmando que «los artistas tenemos varias cosas que nos alimentan: una es la satisfacción personal, hacer lo que uno piensa y siente, y otra es que te lo reconozcan. Para mí es un honor y una satisfacción». Evocó también la inspiración que le ha brindado el pueblo gitano: «No ha habido un día, siendo torero, que no haya escuchado flamenco». Y se dirigió a Isabel Díaz Ayuso: «Presidenta, es un honor verte fuera de Madrid. Gracias por defender el mundo del toro».

La velada alcanzó uno de sus momentos más emotivos con la actuación de Samara Carrasco, que interpretó, junto a sus acompañantes, el himno gitano 'Gelem Gelem', dando paso al segundo bloque de homenajeados.

El Premio Escaparate al Compromiso con la Ciudad de Sevilla recayó en el Hotel Hesperia Sevilla, reconocimiento que recogió Oliver Banalal, director corporativo de Desarrollo de Negocio de Hesperia World. El galardón fue entregado por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, mientras que el ramo y perfume fueron ofrecidos por Esther Doña. Banalal agradeció la distinción subrayando que «nuestro compromiso no se limita a ofrecer un servicio excelente, sino a contribuir en el bienestar de cada cliente».

En el ámbito mediático, el Premio Escaparate de la Comunicación fue para la periodista Inmaculada Casal Llamas, a quien el torero Vicente Barrera, consejero de Bodegas Marqués de Cáceres, entregó la distinción. El ramo y perfume los proporcionó el veterano periodista Jaime Peñafiel, a quien Casal dedicó unas palabras emotivas: «Este periodista es lo que yo he querido ser siempre: periodista sevillana y andaluza».

Gala de la XIX edición de los Premios Escaparate manuel olmedo

El mundo del toro volvió a tener protagonismo con el Premio Escaparate de la Tauromaquia, que fue concedido a Cayetano Rivera Ordóñez. El delegado de Turismo, Economía y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ronda, Ángel Martínez Páez, fue el encargado de entregar la estatuilla de The Exvotos, mientras que el ramo y perfume la otorgó la cantante Rosario Mohedano. Rivera reivindicó que «la tauromaquia es cultura, es historia, y es un reflejo de valores. Siento que este reconocimiento lo comparto con mis compañeros y con todos los que luchan día a día por este arte».

La gala incluyó también reconocimientos póstumos. El primero fue para Luis Ortiz, recogido por Guilla von Bismarck. La entrega la realizó la doctora en Odontología Macarena Pérez Chaves, y el ramo y perfume, el bailaor Antonio Canales. El segundo homenaje fue para Caritina Goyanes, cuya memoria fue recogida por su viudo, Antonio Matos, junto a su hermana Carla Goyanes y su madre y tía, Cari y Miriam Lapique. El premio fue entregado por la doctora Marifé Prieto, directora de Cirugía Plástica del Hospital Vithas y Clínicas Verkomed, mientras que el ramo y perfume los dio Mario Niebla. Finalmente, se rindió homenaje a Francisco de Paula Borbón y Escasany, duque de Sevilla. El galardón fue recogido por su hija, la princesa Olivia de Borbón von Hardenberg, duquesa de Sevilla. La entrega corrió a cargo de la diseñadora Silvia Fernández, directora creativa de su firma homónima, y el ramo y perfume, de el interiorista Tomás Alía.

El Premio Escaparate Empresarial reconoció la trayectoria de Marisa Cuñado de Azcárate, que fue distinguida por Gloria Ruiz Martín, subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol. El ramo y el perfume los ofreció la diseñadora Juana Martín. En su intervención, Cuñado de Azcárate quiso poner en valor la figura del empresario: «Estamos viviendo tiempos difíciles, con pocos apoyos y muchas dificultades. Los empresarios generamos riqueza y movemos la economía».

El Premio Escaparate Gitano de Oro recayó en el cantaor José Soto Soto, «José Mercé», homenajeado por Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar Consulting Inmobiliario, mientras que la bailarina Cecilia Gómez le hizo entrega del ramo y el perfume. Mercé afirmó que «creo que soy uno de los gitanos más puros. Estoy muy contento porque mi raza, en el siglo XXI, ha avanzado muchísimo».

La actuación de Antonio Canales, Pastora Galván y El Pelón sirvió como pausa, hasta que llegó el turno del Premio Escaparate Emérito del Deporte que recibió Arantxa Sánchez Vicario. El reconocimiento se lo presentó Beatriz Codes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad Área Sur, y el ramo y perfume los otorgó el duque de Medina-Sidonia. La tenista expresó que «he recibido muchos premios a lo largo de mi carrera, pero esto me sigue poniendo nerviosa».

El Premio Escaparate de la Música 2025 reconoció la carrera de Antonio Carmona Amaya, galardón que fue presentado por Pedro José García Gimeno, director de Hesperia Sevilla. El ramo y el perfume fueron entregados por la empresaria Fiona Ferrer-Leoni, en un homenaje a su contribución a la música española.

En el ámbito deportivo, el Premio Escaparate Leyenda Viva del Fútbol fue para Jesús Navas González, distinguido por Rubén López, director del Club Metropolitan Sevilla, mientras que el ramo y perfume los regaló la influencer Susi Rejano. Navas destacó que «el fútbol para mí es lo más grande».

El reconocimiento al mundo digital llegó con el Premio Escaparate Influencer del Año 2025, otorgado a Tomás Páramo Rivas. La distinción fue presentada por Paula León Díaz, directora de ON Group, y Rocío Díaz Garrido, directora de Hotel On, y el ramo y perfume lo recibió de la influencer Rocío Osorno. Páramo reflexionó sobre su labor, llegando a la conclusión de que «no creo ser el mejor, pero sí que sé que cada día me esfuerzo más por dar lo mejor de mí como profesional y como persona».

Finalmente, el Premio Escaparate de la Solidaridad 2025 recayó en Jesús León Díaz, presidente de la Fundación ON, y María Teresa Pabón de Juan, directora de la Fundación Ón Hotels. La distinción fue presentada por María Caballero Blázquez, consejera de Grupo Caballero, mientras que el ramo y perfume lo entregó la influencer Margarita de Guzmán Mesa. Pabón de Juan resumió el espíritu del premio destacando que «ser solidarios, dar y ayudar es lo que nos hace buenas personas».