Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Torrent y Extremadura, rivales del Betis y del Sevilla en la nueva fase de la Copa del Rey

Sicab presenta su XXV edición tras la incertidumbre por las inundaciones y enfermedades del ganado

El Salón Internacional del Caballo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Fibes e incorpora novedades como un exhibición de doma 'western'

El Salón del Motor de Sevilla se celebrará del 11 al 15 de diciembre tras aplazarse por el temporal

Presentación Sicab 2025 en la sede de Caja Rural del Sur
Presentación Sicab 2025 en la sede de Caja Rural del Sur manuel gómez
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Salón Internacional del Caballo vuelve por trigésimo quinto año consecutivo a la capital hispalense. Una edición que, según ha declarado en la presentación de este martes el presidente de Ancce promete ser «la más completa e internacional» hasta la fecha. El camino hasta Sicab ... 2025 no ha sido fácil, ya que la organización del evento se ha visto tambaleada por la dermatosis bovina y por las recientes inundaciones de Fibes. Finalmente, los sevillanos podrán disfrutar según lo previsto del 18 al 23 de noviembre de la mayor cita del mundo dedicada al caballo de pura raza española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app