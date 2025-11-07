Suscríbete a
Rafael Pineda, ex alto cargo del PSOE, a un narco: «Un negocio me ha dejado un dinerito curioso»

Los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil revelan una relación «de total servilismo» del que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía con uno de los principales implicados por blanqueo de capitales procedente de la droga

Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

Una imagen de archivo de Rafael Pineda, con gafas de sol, saliendo de los juzgados en 2014
Una imagen de archivo de Rafael Pineda, con gafas de sol, saliendo de los juzgados en 2014 ABC
Jesús Díaz

«He cerrado un buen negocio que me ha dejado un dinerito curioso y ahora espero cerrar otra cosa que me pone... (se entrecorta la voz), con lo de mis estafas y todo eso y la verdad es que no me puedo quejar, quillo, ... todo va saliendo bien». Estas palabras del socialista Rafael Pineda, hasta hace un par de meses jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, están extraídas de una conversación de entre un narco y quien fuera gerente de Lipasam en la etapa de Sánchez Monteseirín en el poder, donde coincidió con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» —político— como lo califica el propio Pineda.

