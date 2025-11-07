Rafael Pineda, ex alto cargo del PSOE, a un narco: «Un negocio me ha dejado un dinerito curioso»

«He cerrado un buen negocio que me ha dejado un dinerito curioso y ahora espero cerrar otra cosa que me pone... (se entrecorta la voz), con lo de mis estafas y todo eso y la verdad es que no me puedo quejar, quillo, ... todo va saliendo bien». Estas palabras del socialista Rafael Pineda, hasta hace un par de meses jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, están extraídas de una conversación de entre un narco y quien fuera gerente de Lipasam en la etapa de Sánchez Monteseirín en el poder, donde coincidió con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» —político— como lo califica el propio Pineda.

Forma parte de una conversación que se detectó en los pinchazos telefónicos que ejecutó la Guardia Civil en el marco de una investigación por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Precisamente de esas diligencias, a raíz de la actuación de la Policía Judicial del Instituto Armado, la juez abrió una pieza separada para investigar hechos vinculados a Pineda y que podrían constituir presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.

En las escuchas, según subraya la Guardia Civil en varios atestados, se refleja la relación de amistad entre este narco sevillano y Pineda, quien presenta un «total servilismo» a uno de los principales investigados por grupo criminal. Como ya contó ABC Pineda se ofreció para darle papeles, a través de su puesto en la Delegación del Gobierno, a trabajadores del narco en situación irregular, entre otras gestiones a cambio de «dádivas».

Este extracto es de una conversación del 29 de septiembre de 2024, días después de que la sociedad de la mujer de Pineda adquiriese por 1,7 millones la parcela del Higuerón de Emvisesa, sobre la que ya consiguió la concesión administrativa mediante arrendamiento desde el verano 2016, con Juan Espadas en el gobierno municipal. Dicho solar de más de diez mil metros fue vendido en enero de 2025, apenas cuatro meses a una sociedad del holding de Burger King Spain por 3,9 millones de euros.

Precisamente esa operación de compraventa y sus maniobras societarias y financieras están bajo investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), quien hasta en dos ocasiones ha acudido a la sede municipal de la empresa de viviendas por documentación relativa al arrendamiento y posterior venta, a cuyos procesos públicos sólo ofertó la mujer de Pineda, lo que para la Guardia Civil podría esconder un presunto delito de tráfico de influencia.