La Aemet amplía la alerta por el paso de la borrasca Claudia en Sevilla: estas serán las horas y las zonas en las que más va a llover

Que no guarden los sevillanos los paraguas en los próximos días porque se espera un fin de semana completamente pasado por agua. Ya en las primeras horas de este viernes la lluvia ha estado yendo y viniendo en la capital hispalense; sin embargo, las ... últimas actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan que las horas de más precipitaciones llegarán por la tarde.

Es más, tal es la fuerza con la que la borrasca Claudia ha entrado por el oeste peninsular que, tras el aviso amarillo activado durante el jueves, esa alerta se mantiene este viernes. Así pues, se afrontan horas de lo más lluviosas; un panorama con el que se podría registrar una precipitación acumulada de 20 mm por hora, tormentas y fuertes rachas de viento.

Estas serán las horas y zonas donde más va a llover en Sevilla

Para empezar, este jueves, la Aemet ha activado la alerta amarilla en toda la provincia de Sevilla desde las 11.00 hasta las 18.00 horas. En este sentido, según las estimaciones, las estaciones de Guadalcana, La Roda de Andalucía y, principalmente, Almadén de la Plata, serían las que más precipitaciones acumuladas registrasen hoy.

Para hoy viernes, de nuevo se esperan precipitaciones que pueden ser localmente intensas en diversas áreas de Andalucía, ocasionalmente tormentosas en zonas de la mitad occidental. Atención a los avisos meteorológicos actualizados en https://t.co/NBYyxbVGIY pic.twitter.com/EgOUwTt3Nb — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) November 14, 2025

Observando la predicción por horas de este organismo, a las 14.00 y a las 18.00 sería cuando más agua caería en la capital hispalense. Para lo que resta de jornada, las precipitaciones serían más intermitentes, pudiendo dar una ligera tregua por la noche.

Pronóstico por horas de la Aemet para este viernes en Sevilla Aemet

Para el sábado se espera también una alta probabilidad de lluvias, aunque aún no hay activado ningún aviso meteorológico por parte de la Aemet. Eso sí, según los pronósticos, entre las 16.00 y las 20.00 horas sería el momento en el que las precipitaciones van a ser más intensas.

Pronóstico por horas de la Aemet para este sábado en Sevilla Aemet

Por otra parte, de cara al domingo, se aguarda un panorama parecido; eso sí, la probabilidad de chubascos sería menor hasta el mediodía y, durante la tarde, podría incluso haber menos nubes. Además, aún sería pronto para señalar en qué tramos de esta jornada llovería más en Sevilla.

Pronóstico de Aemet para estos próximos días en Sevilla Aemet

En cuanto a la semana que viene, pese a que el lunes seguiría estando pasado por agua, a partir del martes la probabilidad de lluvias se disiparía considerablemente.