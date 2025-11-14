Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

La Aemet amplía la alerta por el paso de la borrasca Claudia en Sevilla: estas serán las horas y las zonas en las que más va a llover

Se espera un fin de semana completamente pasado por agua en toda la provincia

El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados parques e instalaciones este viernes por el aviso amarillo por tormentas

La Aemet advierte de que los episodios de fuertes lluvias en Sevilla volverán a repetirse

Gente caminando con paraguas durante un día de lluvia en Sevilla
Gente caminando con paraguas durante un día de lluvia en Sevilla ABC
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que no guarden los sevillanos los paraguas en los próximos días porque se espera un fin de semana completamente pasado por agua. Ya en las primeras horas de este viernes la lluvia ha estado yendo y viniendo en la capital hispalense; sin embargo, las ... últimas actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan que las horas de más precipitaciones llegarán por la tarde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app