Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Bertín Osborne busca público en un conocido barrio de Sevilla

Hay que apuntarse en la oficina del distrito y hay plazas limitadas para acudir a la grabación del programa

Estreno en la noche de los jueves de Canal Sur con «Más Noche de Análisis», el nuevo programa de información, debate y análisis

Bertín Osborne y sus colaboradores en el programa
Bertín Osborne y sus colaboradores en el programa canal sur

S. I.

El distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla ha organizado una salida para asistir como público a la grabación del programa 'El Show de Bertín' en Canal Sur Televisión. La asistencia sería el 28 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas y ... se indica que hay plazas limitadas por lo que hay que apuntarse en la oficina del distrito para poder ir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app