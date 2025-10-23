El programa de Bertín Osborne busca público en un conocido barrio de Sevilla

El distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla ha organizado una salida para asistir como público a la grabación del programa 'El Show de Bertín' en Canal Sur Televisión. La asistencia sería el 28 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas y ... se indica que hay plazas limitadas por lo que hay que apuntarse en la oficina del distrito para poder ir.

La fecha límite para apuntarse es este viernes 24 octubre y tal y como señala el distrito Cerro Amate, también se puede llamar al 955 471 528 para pedir incluirse en la lista e ir a ver el programa. Los horarios de atención son de 9:30 horas a 14:00 y de 17:30 a 18:45.

Esta semana han sido los vecinos del distrito San Pablo-Santa Justa los que han podido disfrutar del programa de Bertín Osborne, un espacio que lleva funcionando en Canal Sur septiembre de 2020 y un año después, en Telemadrid. Es grabado en el teatro 'Riberas del Guadaíra' en Alcalá de Guadaíra con colaboradores como Laura Gallego, Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla» o Esther Arroyo

También, suelen participar Susana Saborido, Ale Alcántara, Martín Pareja-Obregón, María José Suárez, Soraya Arnelas, Diego Benjumea o Belinda Washington. Junto a Bertín Osborne, se encargan de presentar diferentes secciones como pruebas de cocina, un repaso por el álbum de fotos del invitado, secciones musicales y otras pruebas divertidas donde el espectador disfruta del humor, la música y las sorpresas.

Uno de los momentos más importantes de este programa es el invitado porque cada semana, un rostro conocido asiste a 'El show de Bertín', del que hablan de su trayectoria personal y profesional.