La presidenta de Andex presenta nuevo libro en Sevilla con un fin benéfico: «Espero dar luz a todos los que luchan contra el cáncer infantil»

'Por los niños con cáncer más allá de las estrellas' es la nueva publicación de Álvarez Silván, la histórica pediatra oncológica del hospital Virgen del Rocío

La cena benéfica de «El sueño de Eugenia» recauda 32.000 euros para Andex

La doctora Álvarez Silván firmó ejemplares del libro tras la presentación en el Colegio de Médicos ABC
La doctora Álvarez Silván firmó ejemplares del libro tras la presentación en el Colegio de Médicos ABC

I. L.

Sevilla

La presidenta y fundadora de Andex, la doctora Ana María Álvarez Silván, ha presentado este martes 14 de octubre su segundo libro, y al igual que sucedió con el primero, esta obra cuenta con un fin completamente benéfico. Se titula 'Por los niños con ... cáncer más allá de las estrellas', y viene a servir de homenaje para aquellos menores que fallecieron a causa de esta enfermedad y a quienes la han resistido pese a que cuando la padecieron tenían una cortísima edad.

