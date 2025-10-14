La presidenta de Andex presenta nuevo libro en Sevilla con un fin benéfico: «Espero dar luz a todos los que luchan contra el cáncer infantil»

La presidenta y fundadora de Andex, la doctora Ana María Álvarez Silván, ha presentado este martes 14 de octubre su segundo libro, y al igual que sucedió con el primero, esta obra cuenta con un fin completamente benéfico. Se titula 'Por los niños con ... cáncer más allá de las estrellas', y viene a servir de homenaje para aquellos menores que fallecieron a causa de esta enfermedad y a quienes la han resistido pese a que cuando la padecieron tenían una cortísima edad.

La doctora Álvarez Silván, autora de la publicación presentada en el Colegio de Médicos de Sevilla, es una de las grandes referentes del hospital Virgen del Rocío de Sevilla en pediatría oncológica y también una de las grandes protagonistas de los 40 años que cumple este 2025 la asociación sevillana Andex.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, dio la bienvenida al acto, glosó la figura profesional de la doctora Álvarez como pionera en la oncología pediátrica en Sevilla al tiempo que reconoció su satisfacción porque la presentación del libro haya sido la primera convocatoria que se celebra en el renovado salón de actos de la corporación profesional. La presentación corrió a cargo del doctor Francisco Gallardo que en una distendida charla con Ana María Álvarez Silván fue recorriendo toda su carrera, desde su formación en Estados Unidos a la creación de la Unidad del Virgen del Rocío, con anécdotas y vivencias, algunas recogidas en el libro. La edición ha corrido a cargo de la Diputación de Sevilla, representada en el acto por el diputado Francisco José Toajas que mostró su satisfacción por la iniciativa.

La doctora Silván firmó ejemplares del libro a un público que agotó los ejemplares que habían llegado a la presentación.

Presentación en el renovado salón de actos del Colegio de Médicos Arriba, de izquierda a derecha, los doctores Pérez Calero, Argüelles y Gallardo con la doctora Álvarez en el centro, Alfonso Carmona, el diputado Francisco José Toajas y el presidente del Ateneo de Sevilla Emilio Boja. Abajo, la doctora Álvarez Silván firma un ejemplar del libnro a Aurora Vargas ABC

Es más que reconocida la presidenta y fundadora de Andex por su dedicación a la oncología pediátrica a lo largo de más de 50 años, siendo impulsora de la unidad de oncología pediátrica en dicho hospital. Fue asimismo autora de 'Dame la mano', su primer libro y ahora lanza 'Por los niños con cáncer más allá de las estrellas', una obra que dice nacerle del corazón y que pretende «dar luz a los niños y adolescentes con cáncer, a sus familias y a todos aquellos que luchan contra el cáncer infantil», explica la doctora a ABC.

«Es un libro entrañable, cercano y fácil de leer, porque viene a ser una semblanza de mi vida profesional desde los años setenta. Evoca la historia de mi unidad de oncología pediátrica del hospital Virgen del Rocío de 1972 a 2005 y también el inicio de Andex», relata la doctora. Ahí es nada. Entre sus capítulos, se pueden encontrar sentidas dedicatorias a la expresidenta de Andex Maria Luisa Guardiola, a jóvenes que fueron curados, «algunos de ellos con más de 50 años de supervivencia», declara; y también hay en su publicación palabras más que merecidas hacia los voluntarios, «el buque insignia de Andex», apostilla.

La compra de este nuevo libro, 'Por los niños con cáncer más allá de las estrellas', ya está disponible tanto en la sede física de Andex, ubicada en la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla capital; y en la tienda solidaria de la web de la organización, cuyo enlace es éste. Todos los beneficios económicos obtenidos de este libro de la doctora irán destinados a la causa de Andex, como una de las asociaciones de referencia a nivel nacional en el cuidado y el trato con niños con cáncer infantil así como de sus familias.