Las Atarazanas estará libre de exposiciones y tendrá un mapping

Se empleará la tecnología «más puntera» para hacer las recreaciones lumínicas y audiovisuales

Las Atarazanas albergará obras de la Hispanic Society y los museos Frida Khalo y Botero

La parte inferior del edificio quedará exenta para grandes proyecciones audiovisuales y lumínicas
La parte inferior del edificio quedará exenta para grandes proyecciones audiovisuales y lumínicas
Rocío Vázquez

La incorporación de un Museo de Arte Iberoamericano en las Atarazanas de Sevilla, con obras, al menos, de la Hispanic Society of America y los museos de Frida Khalo y Fernando Botero, forma parte del ambicioso proyecto de musealización que podrá disfrutarse -según indicó ... el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, durante la inauguración de la rehabilitación- a partir de 2026.

