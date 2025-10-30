Las Atarazanas estará libre de exposiciones y tendrá un mapping

La incorporación de un Museo de Arte Iberoamericano en las Atarazanas de Sevilla, con obras, al menos, de la Hispanic Society of America y los museos de Frida Khalo y Fernando Botero, forma parte del ambicioso proyecto de musealización que podrá disfrutarse -según indicó ... el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, durante la inauguración de la rehabilitación- a partir de 2026.

En esa gran reunión con los agentes culturales de la ciudad y los representantes que han posibilitado sacar del abandono el antiguo astillero del siglo XIII, se explicó que las Atarazanas se convertirían en un espacio cultural dedicado a las relaciones con América, además de la historia de la ciudad y del propio edificio. Así, Pulido habló de un lugar que mezclará historia patrimonio y tradición, pero también tecnología, ciencia, arte y cooperación económica. En el apartado de tecnología, ésta será «puntera», de cara a hacer de este ágora cultural uno de los espacios más visitados de Europa.

Si el Museo de Arte Iberoamericano ocupará la parte superior del antiguo astillero, la de abajo, que comprende la mayoría de las naves y su espectacular cuerpo de arcos, será escenario de buena parte de esas recreaciones audiovisuales y lumínicas que desarrollará Acciona Cultura. De esta forma, se ofrecerán visitas a la rehabilitación patrimonial en múltiples formatos: recorridos expositivos, teatralizaciones y espectáculos lumínicos que «recuperan emocionalmente la memoria del lugar».

Esta planta (la intervención de todo el inmueble corresponde a 12.607,80 m² construidos) también servirá para acoger grandes eventos, pero no se tiene previsto que se utilice como contenedor de exposiciones.