Suscríbete a
ABC Premium

Los negocios que perdimos en Sevilla

Reportaje

Cuchillería Regina, a cinco años de ser centenaria, baja el telón, tal y como le viene sucediendo a numerosas firmas del comercio de toda la vida

Una conocida tienda del centro de Sevilla liquida todo su stock tras más de 90 años de historia

Antonio Hierro echa el cierre en la Alcaicería de la Loza: «Trataba a mis clientes igual que a mis costaleros»

Los gallegos Rosalía y Eliseo posan en el umbral de la Cuchillería Regina, a la vera de las Setas de la Encarnación de Sevilla
Los gallegos Rosalía y Eliseo posan en el umbral de la Cuchillería Regina, a la vera de las Setas de la Encarnación de Sevilla María Guerra / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es la historia que no tiene fin: un establecimiento emblemático decide por una razón u otra dar por concluida definitivamente su historia y no consta sucesor que lo salve y abra al día siguiente. Y un lunes sin solución de continuidad la ciudad amanece ... con un hiriente cartel de «Liquidación por cierre». Es lo que sucederá tras el 31 de diciembre del presente año, que es la fecha límite a la que han llegado un acuerdo la propiedad y quienes regentan a día de hoy Cuchillería Regina, el último negocio apenas en unirse a una inacabable lista de comercios tradicionales que dicen adiós. Así lo hicieron Cuadro y AH Complementos en la Alcaicería de la Loza. Así lo hará Pichardo esta misma Navidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app