De la misa la media

La misa más fría de la temporada

Iglesia en Sevilla

«No se podía orar ante la presencia real de Jesús sacramentado a la vista. Y ya sabemos el frío que se le mete en los huesos al hombre cuando le falta el aliento del Espíritu por dentro…»

Misa en el Santuario de los Gitanos
Misa en el Santuario de los Gitanos (Centro histórico)

  • Fecha: 4 de diciembre

  • Hora: mediodía

  • Asistencia: casi 30 personas

  • Preside: Diego Cardenal Montes SDB

  • Ornato: dos jarrones con flores moradas y velas encendidas

  • Música: ninguna

En el santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias Coronada (la antigua iglesia del colegio del Valle, vamos) hace frío. En realidad, el jueves por la mañana hacía frío en toda Sevilla porque los rayos de sol no ... comparecieron y el ambiente húmedo del día anterior acrecentaba la sensación gélida. No es de extrañar que aquí y allí, enchufados a las naves laterales, haya cuatro o cinco calefactores para los muy frioleros.

