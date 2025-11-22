Misa en Santa María la Blanca: lección de gestión de flujos

Como ya lo ha dicho el Papa ('Roma locuta, causa finita'), no habremos de insistir más en la necesidad de celebrar la liturgia con solemnidad y de formar a los lectores para que no se atranquen con el sacerdote Melquisedec, que es la prueba de ... fuego de todo el que se sube al ambón. La visita a la iglesia de Santa María la Blanca, no obstante, nos deja valiosas enseñanzas sobre algo que en las parroquias históricas no se tiene, por desgracia, suficientemente en cuenta: la gestión de flujos.

Esto puede sonar muy rimbombante dicho así, pero es tan simple como poner a un tipo en la puerta que discrimine a los que van a entrar para celebrar misa y a los que pretenden darse un garbeo por el interior, admirar las obras de arte y volver por donde habían entrado. A esos los llamamos turistas. Y son bienvenidos, por supuesto, en iglesias que son joyas patrimoniales de la ciudad, pero molestan cuando se está oficiando el sacrificio incruento de la eucaristía, por lo que conviene separarlos de los fieles.

En Santa María la Blanca, que antes que iglesia fue sinagoga y antes aún mezquita, lo hacen a la perfección. A las once, misa. A partir de las 11.45, visita cultural. El cartel lo aclara a la vista de todo el que se plantea ingresar, pero si hace falta, un joven bien dispuesto lo remacha. El resultado es que puede seguirse el oficio divino sin sentir que se está en un zoo, observado por los visitantes. Como debe ser.

La eucaristía en sí tuvo poca historia. Santa María la Blanca no ha perdido el carácter de iglesia de proximidad como el templo de barrio que el canónigo Justino de Neve convirtió para siempre en un tesoro de atauriques y yeserías además de soberbios murillos, aunque los que se exponen ahora sean copias. En la asamblea, andadores y carritos de la compra conviven al lado de los bancos. Y timbrazos de teléfonos (por lo menos, tres) de quienes se sienten tan en familia que se olvidan de desconectar o silenciar los terminales.

Ofició don Manuel Mateo, canónigo honorario desde 2016 y párroco emérito por sus muchos años de vinculación con Santa María la Blanca. Los 85 años cumplidos sólo se evidencian a la hora de bajar los escalones del presbiterio. Por lo demás, una liturgia cuidada y grave sin concesiones a la galería: recientemente, este crítico asistió a una eucaristía en la que el celebrante introdujo una 'morcilla' de casi un minuto en mitad de las palabras de la consagración, ¡las palabras a destiempo se repiten más que la morcilla en sí!

En la prédica, se dedicó a desgranar la escena de Zaqueo con afán homilético. Y de la comida del publicano «corto de estatura» en que «Jesús lo mira con misericordia», saltó al banquete eucarístico para interpelar a los fieles: «¿Cuántas veces celebramos la comida con Jesús?».

Estaba clara la respuesta vista la asamblea: a diario. «Vamos a celebrar con amor y a sentir a Dios, que viene a hacerse pan para cada uno de nosotros que nos haga hijos auténticos de Dios», dejó como remate de su homilía.

Hay un detalle que expresa amor por Jesús sacramentado en la gestión de los flujos a la que aludíamos antes. El Santísimo se reserva en la capilla sacramental, a la izquierda de la nave de la epístola, y no en el sagrario del retablo. Así, cada quien que entra sabe a lo que va. Y si no lo sabe, al menos no estorba a los demás.

Para repartir la comunión, se valió de una ministra extraordinaria que también trajo y llevó la reserva con soltura y naturalidad. Así se evitan esos largos desplazamientos del oficiante al sagrario y la misa puede acabar en 25 minutos. De lo único que podemos objetar es de los vasos litúrgicos, de barro vidriado, que no están del todo acordes con la monumentalidad que nos envuelve. Pero esto es cuestión de gustos y ya se sabe que cada uno tiene el suyo propio.