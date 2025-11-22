Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

De la misa la media

Misa en Santa María la Blanca: lección de gestión de flujos

Iglesia en Sevilla

Santa María la Blanca no ha perdido el carácter de iglesia de proximidad como el templo de barrio que el canónigo Justino de Neve convirtió para siempre en un tesoro de atauriques y yeserías además de soberbios murillos

Un momento de la misa en Santa María la Blanca
Un momento de la misa en Santa María la Blanca ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Misa en el templo de Santa María la Blanca (Centro de Sevilla)

  • Fecha: 18 de noviembre

  • Hora: 11 h.

  • Asistencia: unas 40 personas

  • Presidencia: Manuel Mateo Fraile

  • Ornato: ninguno

  • Música: ninguna

Como ya lo ha dicho el Papa ('Roma locuta, causa finita'), no habremos de insistir más en la necesidad de celebrar la liturgia con solemnidad y de formar a los lectores para que no se atranquen con el sacerdote Melquisedec, que es la prueba de ... fuego de todo el que se sube al ambón. La visita a la iglesia de Santa María la Blanca, no obstante, nos deja valiosas enseñanzas sobre algo que en las parroquias históricas no se tiene, por desgracia, suficientemente en cuenta: la gestión de flujos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app