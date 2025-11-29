Suscríbete a
De la misa la media

Redescubriendo San Clemente

Iglesia en Sevilla

Estaría bien que se pasaran por los monasterios muchos de esos apresurados que parecen competir por ver quién acaba antes los rezos

Misa en el monasterio de San Clemente
Javier Rubio

Misa por la festividad de San Clemente

  • Templo: monasterio de San Clemente (Centro)

  • Fecha: 23 de noviembre

  • Hora: 10:00 h.

  • Asistencia: 14 fieles

  • Presidencia: Thomas Roy Jerom

  • Ornato: ramos de flores blancas en el retablo, talla de Santa Gertrudis la Magna

  • Música: armonio y canto de la comunidad cisterciense

En el día de San Clemente, San Clemente. El monasterio cisterciense, el más antiguo de la ciudad tras la conquista del Rey Santo, se ofrece como compendio de la exquisitez en la celebración litúrgica. Todo acompañó: la música, el canto de la comunidad (trece ... profesas y tres novicias), la homilía, la solemnidad en los movimientos, la paz allí dentro, los rezos sin prisas, la comunión bajo las dos especies, el tiempo detenido…

