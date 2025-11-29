Redescubriendo San Clemente

En el día de San Clemente, San Clemente. El monasterio cisterciense, el más antiguo de la ciudad tras la conquista del Rey Santo, se ofrece como compendio de la exquisitez en la celebración litúrgica. Todo acompañó: la música, el canto de la comunidad (trece ... profesas y tres novicias), la homilía, la solemnidad en los movimientos, la paz allí dentro, los rezos sin prisas, la comunión bajo las dos especies, el tiempo detenido…

Dijo el oficiante que hay que decir la verdad con «palabras que construyan a los demás» en vez de «piedras». Podría ser un bonito lema para esta sección de críticas de misas en la que algunos escudriñan aviesas intenciones. También dijo el capellán Thomas Roy que hay que decir verdad siempre: si algo falla, se dice y se disculpa, para que se corrija. Y si todo sale bien, como esta vez, pues se proclama para que todos corran a degustar la belleza de la liturgia en todo su esplendor. Qué maravilla.

Lo extraño es que no hubiera más fieles en la asamblea, pero ese mismo domingo por la tarde clausuraba la novena a Santa Gertrudis la Magna el auxiliar Ramón Valdivia, nuevo administrador apostólico de Cádiz-Ceuta por cuyo nuevo encargo se pidió en la oración de los fieles, y ello puede explicar que muchos incondicionales de la comunidad monástica se reservaran para tal ocasión.

Fue el descubrimiento de San Clemente en su día, aunque la solemnidad de Cristo Rey, broche final del año litúrgico, la desplazó a un segundo lugar. Un lujo en todos los sentidos. Sólo hay que entrar por la calle Reposo (¿desde cuándo no pasa un barrendero por allí?), que ya el rótulo es harto elocuente, para verse transportado a otra dimensión espiritual.

Estaría bien que se pasaran por los monasterios muchos de esos apresurados que parecen competir por ver quién acaba antes los rezos. El credo, además el nicenoconstantinopolitano como debe ser este año, se dice sin correr. Y el kyrie, el gloria, el sanctus y el agnusdéi se cantan. Por cierto, muy requetebién. Y se responde a la doxología final de la plegaria con un triple amén de solemnidad como Dios manda. Lo único que estuvo de más fue el maldito gel hidroalcohólico que no cumple misión, ni higienizadora ni mistagógica, ninguna.

De la homilía diremos que pocas veces se escucha algo con tanto sentido y tan acertado como la que leyó Thomas Roy (sacerdote natural de la India). Acabó oportunamente con un viva a Cristo Rey que sonó sólo a eso y no a lo que querrían los nuevos curas trabucaires. Para algo había dicho antes que la Iglesia condena las dictaduras, «las de derechas y las de izquierdas».

Hasta se permitió un chiste, el del opositor que hace una pintada 'Muera el dictador' y cuando se vuelve, con un policía del régimen apuntándole con una pistola, corrige de inmediato su pintada reivindicativa: «Pero de viejito». Hasta las monjas dejaron escapar una sonrisita.

Todo ese prolegómeno le valió para sostener que «Jesucristo no es un dictador, hoy aprendemos cómo es su poder: amor, misericordia y ternura». Invitó a la asamblea a hacer examen de conciencia sobre si Cristo reina «en mi mente, en mi boca y en mi corazón». «Se nos tiene que reconocer por nuestras obras, por dejar en ellas la huella de Cristo en el trabajo, en casa o en la calle».

«Qué bonito sería que dijeran 'aquí ha estado este hermano' porque siempre habla de Dios y anima'», remachó antes de pedir la intercesión del titular del templo, uno de los papas mártires de los primeros tiempos, «para dar testimonio de Cristo Rey».

Sumadas las laudes, los presentes estuvimos en el séptimo cielo -eso es la misa en esencia, la alabanza perfecta del Creador- hora y cuarto en total. A ver si esta crónica anima a potenciales fieles a unirse a la comunidad cenobítica. Seguro que les resulta más placentero que los dulces que venderán la semana entrante en el Alcázar.