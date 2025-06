Michael Sheldrick, directivo de Global Citizen: «Sevilla va a ser el centro de atención mundial para vencer la pobreza»

En apenas un par de días Sevilla vivirá la mayor concentración de jefes de Estado de su historia. La cumbre de la ONU provocará que dirigentes mundiales hagan parada en la capital hispalense para tratar la financiación para el desarrollo de Naciones Unidas y así ... fomentar la cooperación internacional. Tal ocasión hará que se celebren otros eventos y congresos independientes que aprovecharán la concentración de presidentes y autoridades para tratar temas de vital importancia. La ONG Global Citizen es una de ellas. Esta entidad de alcance internacional celebrará el domingo su encuentro anual con el fin de erradicar la pobreza y trabajar de forma conjunta por la igualdad de las naciones. En los paneles participaran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y el CEO de la Fundación Gates, Mark Suzman, entre otros líderes institucionales. Michael Sheldrick, cofundador y director de política, impacto y asuntos gubernamentales de Global Citizen explica a ABC la importancia de tomar acción en un mundo cada vez más hostil y donde se ha llegado a los 800 millones de personas en situación de pobreza extrema.

—¿Por qué elegir una ciudad como Sevilla para el Global Citizen Now después de ciudades tan internacionales como Nueva York?

—La Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará la semana que viene en Sevilla, permitirá movilizar recursos a grandes escala para que el mundo erradique la pobreza y para la que se contará con líderes de todo el ámbito internacional. Sevilla va a ser el centro de atención del planeta en lo que la búsqueda de recursos para acabar con la pobreza se refiere.

—Sevilla es uno de los principales destinos turísticos de España, muy conocido por su cultura y encanto. Sin embargo también concentra 6 de los 15 barrios más pobres de España. ¿Hacen estas cifras que el encuentro de este año sea más importante?

—En la pobreza no hay discriminación; es algo global y común que afecta a todas las naciones, no entiende de fronteras. Hay pobreza tanto en España como en África, donde además en muchos no hay acceso a la electricidad. Esa es la razón por la que este encuentro es tan importante, porque el único camino para acabar con ella es trabajar de forma conjunta. Ahora más que nunca necesitamos cooperar entre todos; no hay tiempo que perder. Las cifras del Banco Mundial muestran que el número de personas que viven en situación de pobreza extrema ha crecido de 700 millones a 800 millones. Se trata del mayor problema de nuestra era y no podemos esperar para tomar acción.

—Muchos de estos barrios a menudo se enfrentan la falta de electricidad debido a la sobrecarga eléctrica de los centros de suministro a raíz de actividades ilegales como las plantaciones de marihuana. Esto demuestra que hay pobreza energética incluso en los países desarrollados

—Ahora mismo se ve alrededor de todo el mundo la cantidad de personas con dificultades para acceder a la energía, cómo los centros eléctricos no son capaces de proporcionar electricidad. Ahí entra en juego muchas razones; desde un mal uso de la red, abusar del aire acondicionado o la cantidad de servicios para los que se demanda electricidad. Además en un momento en el que el cambio climático cada vez es más real, la crisis energética es tanto la razón como la consecuencia de él. Se necesita buscar más fuentes como las renovables. Trabajamos tanto con la Unión Europea como con el gobierno de Sudáfrica para llevar a cabo una gran campaña en África, ya que a la larga se convierten en la opción más barata, fiable y rápida de energía.

—En Guillena, en la provincia de Sevilla, se ha inaugurado hace poco el mayor parque solar de Europa ¿Cómo puede servir de ejemplo para otros lugares con condiciones climáticas parecidas en la que no tienen acceso a la energía?

—Trabajamos en aumentar la capacidad de fuentes renovables y de energía en el continente africano para 2030. Lo que significa que en la práctica se instalan 60 millones de paneles solares y que implica también el trabajo de medio millón de ingenieros. Es la mejor opción para aquellos países en los que no se cuenta directamente con combustibles fósiles. Esto concierne a África porque el 60% de los mejores territorios en el mundo para impulsar la energía solar están allí. Es además de asequible, una energía que en la que se puede confiar y que es posible llevar acabo en estos territorios. El problema es que los inversores europeos, americanos, o de cualquier país desarrollado, eligen lugares donde ya saben que va a funcionar y donde no existe riesgo como en un país en vías de desarrollo. Todo ello a pesar de que contar con el respaldo de la Unión Europea haga que sea más fácil hacer negocios.

—La pobreza y la miseria han alcanzado su máximo debido a las numerosas guerras que hay en el mundo. ¿Es ahora más importante que nunca tener conversaciones como las que Global Citizen Now propone?

—Sevilla va a ser el siguiente encuentro después de la cumbre de la OTAN. Una cita en la que se ha puesto el foco en la defensa y en prepararse para lo peor que pueda venir, pero también hay que hacerlo ante las cosas buenas que están por llegar. Debemos preparar el mundo para las generaciones futuras; el cuidado y las aspiraciones de millones de niños y jóvenes del planeta. No se puede perder la visión de lo que realmente importa y asegurar un mejor mañana. La única forma de lograrlo es actuar ante la pobreza. No critico el gasto en defensa, entiendo que los gobiernos deben cuidar de la soberanía de sus fronteras y su integridad territorial y para ello hay que preparase lo mejor posible. Mi punto es que por una fracción de ese gasto en defensa también se puede vencer a la pobreza lo que también haría de Europa un lugar más seguro.