Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía concede ocho millones al dispositivo de fusión nuclear de la Universidad de Sevilla

El Gobierno andaluz y la Hispalense firman un convenio que permite financiar el desarrollo de la segunda fase del proyecto Tokamak Smart

La Universidad de Sevilla, entre las 400 mejores del mundo en las cinco grandes áreas de enseñanza

El rector, Miguel Ángel Castro, y el consejero, José Carlos Gómez Villamandos
El rector, Miguel Ángel Castro, y el consejero, José Carlos Gómez Villamandos Junta

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Universidad de Sevilla han firmado el convenio que permite la concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención excepcional de ocho millones de euros para financiar el desarrollo de la segunda ... fase del proyecto Tokamak Smart, que tendrá una importancia «estratégica» para Andalucía. Dicha iniciativa, cuyo plazo de ejecución se prolonga a 2029, consiste en el desarrollo de un dispositivo de fusión nuclear experimental de última generación con el que el equipo de Ciencias del Plasma y Tecnología de Fusión de la Hispalense pretende lograr el objetivo de hacer de la fusión una fuente de energía comercial en las próximas décadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app