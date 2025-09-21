José Luis Sanz desbloquea los grandes proyectos de Sevilla en el primer bienio de mandato

El gobierno de José Luis Sanz, en el Pleno municipal del pasado jueves, consiguió sacar adelante definitivamente el nuevo Benito Villamarín. Una operación que llevaba ansiando el club verdiblanco desde hace más de una década y que ahora, en cuatro meses y medio, ... el Ayuntamiento ha sido capaz de desatascar. Este proyecto del Real Betis se une a la lista de las grandes iniciativas de la ciudad que el Consistorio ha desbloqueado en el primer bienio de este mandato en la Plaza Nueva.

El pasado mes de julio, durante el Debate del Estado de la Ciudad, era el propio alcalde el que subrayaba, en su rendición de cuentas a los grupos municipales, que ya había cumplido «con el 65% de lo recogido en el programa electoral». Lo hacía poniendo el énfasis de su intervención en el desbloqueo de proyectos de relevancia para la ciudad que permanecían enmarañados en la burocracia o sin usos definidos, entre otros motivos.

Patrimonio

Ese listado bien podría empezar por el Mercado de la Puerta de la Carne, en desuso desde 1999 y sobre el que han tenido que realizarse obras de urgencia ante el riesgo de colapso del inmueble, emblema de la arquitectura industrial de la ciudad. Ahora se convertirá en un centro de interpretación industrial, fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Cámara de Comercio y la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme). El proyecto, denominado MOMO-Tech, permitirá desempolvar el Mercado de la Puerta de la Carne tras 25 años de abandono.

Menos años pero en la misma situación ha permanecido el Palacio del Pumarejo, cuyas obras llevaban más de dos décadas paradas. Este edificio histórico del siglo XVIII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003, había caído en una situación de degradación total. La rehabilitación integral del inmueble, que llevará aparejada la reurbanización del entorno, supone una inversión de ocho millones de euros.

En el plano patrimonial, también habría que apuntar en la nómina de los proyectos desbloqueados por el Ayuntamiento la Casa Cernuda, futuro Centro de las Letras que servirá para difundir la obra del poeta sevillano y la Generación del 27. En este caso, el gobierno municipal se vio obligado a asumir con fondos propios la financiación de la reforma después de que el ejecutivo anterior del PSOE renunciara a la subvención del Gobierno de España para crear este espacio museístico. Una decisión provocada por la imposibilidad de cumplir con los plazos que se habían comprometido.

Hace dos años, el gobierno de Sanz inició las obras de recuperación del Monasterio de San Jerónimo, uno de los grandes referentes patrimoniales de la ciudad, cuyas actuaciones quedaron «atascadas» a inicio de 2023. Tras una primera fase, el Ayuntamiento ya trabaja en las siguientes etapas de un plan de actuación para su recuperación integral. Tras su adaptación como centro cívico destinado a los vecinos del barrio de San Jerónimo, los distintos gobiernos municipales han abordado el proyecto de recuperación del espacio sin demasiado acierto, hasta ahora.

De viviendas a una plaza pública. Así podría resumirse otro de los logros urbanísticos de los que presume José Luis Sanz, el solar de San Laureano, anexo a la capilla de la hermandad del Rosario de los Humeros. Tras muchos años, décadas incluso, de proyectos fallidos y negociaciones con los propietarios, el último día de julio el delegado de Urbanismo firmó ante notario la adquisición de esta parcela de la calle Torneo por 3,6 millones de euros. Se enterraba así el plan socialista para convertir aquellos suelos en un edificio de viviendas, dando por ganada la batalla de los vecinos que querían conseguir una gran plaza junto a la capilla.

Allí mismo, en la antigua iglesia de San Laureano, el Ayuntamiento no va a proyectar la idea de Antonio Muñoz de crear un laboratorio urbano, esa especie de plataforma de 'co-creación' con los ciudadanos en la que se desarrollarían pruebas y proyectos pilotos sobre productos y servicios que tuvieran un impacto urbano. El actual alcalde prefiere culminar las obras de rehabilitación y después definir el uso.

Vivienda

Aunque las viviendas en el solar de los Humeros no se llevarán a cabo, en paralelo desde el Ayuntamiento se han impulsado no pocas iniciativas residenciales. Para ello, se han desbloqueado bolsas de suelo tan relevantes como la de Pítamo, en la zona sur de Sevilla. Más de 200 hectáreas entre los barrios de Bellavista y Montequinto (Dos Hermanas) en las que se construirán casi 10.000 viviendas.

En este apartado también hay que enumerar los proyectos de los futuros distritos Tecnológico y Aeroespacial. Con respecto al primero, la Gerencia de Urbanismo dio los primeros pasos a finales del año pasado para la modificación del Plan Parcial para el nuevo barrio de más de 2.500 viviendas que se levantará en los terrenos del Higuerón Norte. Este trámite es uno de los pasos necesarios para poder empezar a ejecutar el proyecto, que surge como iniciativa de Iberdrola Inmobiliaria. Los terrenos cuentan con una superficie de 256.000 metros cuadrados en la que habrá una zona central, torres y una ciudad jardín. El resto de la extensión, más de la mitad, se destinará a uso residencial, con un potencial de población de más de 6.100 personas. Habrá, además, un 'hub' de innovación y tecnología a través de un centro de datos que explotará Iberdrola de más de 100.000 metros cuadrados. En esta zona empresarial del distrito se dispondrán también 2.000 puestos de oficina, un hotel de 200 habitaciones y 30.000 metros cuadrados de espacios comerciales.

Por su parte, el Distrito Aeroespacial se levantará en la bolsa de suelo existente entre San Nicolás Oeste y Santa Bárbara, con potencial para más de 20.000 viviendas y 3,2 millones de metros cuadrados para actividades económicas. Esto permitirá reforzar el posicionamiento de Sevilla como centro aeroespacial europeo, aprovechando la proximidad al aeropuerto y a la factoría de Airbus San Pablo. Para el crecimiento de estos sectores, el gobierno municipal está impulsando en paralelo el desarrollo de infraestructuras como la SE-35.

Isla de la Cartuja

En este catálogo se podría incluir, por ejemplo, la recuperación para la administración municipal del Auditorio Rocío Jurado de la Cartuja, con una imagen actual de abandono y dejadez. Próximamente se licitará su uso y hasta tres empresas del sector musical y de espectáculos ya han mostrado su interés para volver a poner en el mapa este legado de la Expo.

Y en las próximas semanas se sumará a los grandes proyectos desbloqueados por el gobierno municipal de José Luis Sanz el Canal de la Expo, en la Isla de la Cartuja. Será una operación urbanística que permitirá cambiar la clasificación de este suelo a terciario, lo que abrirá el mismo a la instalación de hoteles, hostales, oficinas y comercios. Además, permitirá que se dé solución a un espacio degradado, consecuencia de una inacción institucional que se retrotrae al menos a los 30 últimos años.