Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno de Sánchez no ha invertido ni un céntimo en el estadio de la Cartuja

La situación del recinto cartujano, cuyo 25 por ciento de su titularidad recae en el Ejecutivo nacional, es bien distinta a la del resto de sedes de cara al Mundial 2030

La Junta de Andalucía destinará 8,5 millones de euros a reformar en 2026 los accesos del estadio de la Cartuja

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aplaude junto al Rey Felipe VI en la última final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aplaude junto al Rey Felipe VI en la última final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla Manuel Gómez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de España, que tiene un 25 por ciento de la participación societaria del estadio de la Cartuja de Sevilla, no ha puesto ni un solo céntimo en su reforma. De hecho, la inversión que el Consejo Superior de Deportes (CSD), perteneciente al ... Gobierno de España, anunció en su día para lograr la candidatura conjunta de cara al Mundial 2030 (7,5 millones de euros) no alcanza siquiera la última partida presupuestaria que la Junta de Andalucía ha contemplado para revitalizar los accesos y mejorar los espacios interiores del estadio de la Cartuja con el inicio en los primeros meses de 2026 (8,5 millones de euros en total).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app