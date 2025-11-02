Suscríbete a
ABC Premium

Los estudiantes de la Escuela Naval Militar sorprenden cantando el 'Soy Español' de Soto durante un acto

Una nueva generación de guardiamarinas protagonizó un momento de lo más emotivo, al entonar al unísono la canción del artista sevillano

El nuevo programa para aprender idiomas que llega a los colegios de Andalucía: estas son las novedades

La confesión de Lolita a Juan y Medio: «Ahí fue donde me enamoré de ti»

Momento en el que los estudiantes de la Escuela Naval Militar sorprenden cantando el 'Soy Español' de José Manuel Soto durante un acto
Momento en el que los estudiantes de la Escuela Naval Militar sorprenden cantando el 'Soy Español' de José Manuel Soto durante un acto ABC
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este año, la tradicional travesía de instrucción a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano vuelve a reunir a una nueva generación de guardiamarinas, procedentes de la Escuela Naval Militar. Más de medio centenar de jóvenes, entre ellos noveles oficiales de los Cuerpos ... General e Infantería de Marina, zarparán en un crucero de varios meses por distintos puntos del mundo, con el objetivo de completar su formación marinera y militar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app