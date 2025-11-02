Los estudiantes de la Escuela Naval Militar sorprenden cantando el 'Soy Español' de Soto durante un acto

Este año, la tradicional travesía de instrucción a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano vuelve a reunir a una nueva generación de guardiamarinas, procedentes de la Escuela Naval Militar. Más de medio centenar de jóvenes, entre ellos noveles oficiales de los Cuerpos ... General e Infantería de Marina, zarparán en un crucero de varios meses por distintos puntos del mundo, con el objetivo de completar su formación marinera y militar.

En este sentido, los estudiantes de la Escuela Naval Militar protagonizaron un acto este sábado 1 de noviembre, delante de sus familias y autoridades navales, en el que dejaron un momento de lo más llamativo, al entonar todos juntos la canción 'Soy Español', de José Manuel Soto.

Así fue el momento en el que los estudiantes de la Escuela Naval Militar cantaron el 'Soy Español' de Soto

Y es que más de medio centenar de jóvenes, perfectamente uniformados para el acto, entonaron al unísono la mencionada canción del artista sevillano. La escena, cargada de solemnidad y orgullo, reflejaba mucho sentimiento por parte de los estudiantes de la Escuela Naval Militar, futuros oficiales de la Armada. A medida que la interpretación avanzaba, las voces se unían con más fuerza.

El tema 'Soy Español' lo lanzó José Manuel Soto en 2018, convirtiéndose rápidamente en un éxito por su mensaje directo y su tono reivindicativo en favor del amor a España y sus tradiciones. En esta ocasión, su letra cobró un significado especial entre los guardiamarinas, que pronto representarán a su país a bordo del Juan Sebastián Elcano, símbolo de la historia y la proyección internacional de la Armada española.