Easy Jet recupera el vuelo directo de Sevilla con Berlín

El aeropuerto de Sevilla ha dado la bienvenida en la mañana de este lunes al primer vuelo procedente de Berlín de Easy Jet. La compañía recupera así la conexión con la capital alemana desde el aeródromo sevillana, suspendida desde hace un par de años. Además ... de esta nueva ruta la aerolínea abre conexiones a Lyon, Milán Malpensa y Ámsterdam.

El acto ha contado con la presencia del director de operaciones de Operaciones de Vuelo para España y Portugal en easyJet, James Ward; Sergio Millanes, director del aeropuerto de Sevilla; Angie Moreno, Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla y Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur.

Con estas nuevas conexiones, Easy Jet amplía su capacidad en el aeropuerto de Sevilla en un 58% respecto a la temporada de invierno anterior, alcanzando un total de 200.000 asientos disponibles. Esta expansión supone la incorporación de más de 80.000 nuevos asientos y la consolidación de Sevilla como un punto estratégico en la red de la aerolínea en España. Las nuevas rutas tendrán dos frecuencias y complementan las ya existentes de easyJet hacia Basilea, Ginebra y Londres-Gatwick, que fue la primera que la compañía empezó a operar en la capital hispalense en 2011. Como ha declarado James Ward, las rutas que inaugura la aerolínea para la temporada de invierno (octubre a marzo) continuarán también durante el verano de 2026.