Un cuadro en blanco

Otro agravio. Adriano se para delante del Museo de Bellas Artes y hace cuentas de los años que lleva esperando una ampliación que nunca fue rematada. Pero, ¿qué son 18 años para la ciudad de los grandes debates?

«El Gobierno se ha olvidado de la segunda pinacoteca nacional. Son sólo dieciocho años esperando la ampliación prometida. Sevilla tiene mucha paciencia. La cuna de Velázquez y Murillo no merece la atención del ministro Urtasun, ni moviliza a la sevillana titular de Hacienda, María Jesús Montero, que está en sus cosas: esas cosas que cada vez están más lejos de Sevilla. Igual no nos merece que el Gobierno que ha convertido el pase nocturno del Museo del Prado en un 'after' atienda nuestras súplicas, porque no sabemos que puede llegar a hacer. Con un poco de suerte cambia el viento que mueve la inversión del Estado y para entonces ya hemos resuelto si queremos trasladar el museo al Rectorado, a la Plaza España o a la Fábrica de Artillería».