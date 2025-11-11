Un camión provoca el derrumbamiento de parte de la cornisa del edificio de Zara en la Plaza del Duque

Suscríbete a
Estado de la cornisa del Zara de la Plaza del Duque esta mañana
Estado de la cornisa del Zara de la Plaza del Duque esta mañana abc
Cristina Rubio

Cristina Rubio

El edificio de Zara de la plaza del Duque ha amanecido este lunes con la esquina de su cornisa desprendida. Esto pone en peligro el azulejo que desde 2006 recuerda la coronación de la Esperanza de la Trinidad, que aparentemente no se ha ... visto afectado por el suceso.

Descarga la app