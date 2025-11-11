Un camión provoca el derrumbamiento de parte de la cornisa del edificio de Zara en la Plaza del Duque

El edificio de Zara de la plaza del Duque ha amanecido este lunes con la esquina de su cornisa desprendida. Esto pone en peligro el azulejo que desde 2006 recuerda la coronación de la Esperanza de la Trinidad, que aparentemente no se ha ... visto afectado por el suceso.

Un vehículo de grandes dimensiones ha colisionado con el edificio llevándose parte del saliente con él. Fuentes municipales declaran a este periódico que el cuerpo de bomberos, tal y como siempre se hace en todos los desprendimientos, ya ha pasado el informe pertinente a la Gerencia de Urbanismo que será quien se ponga en contacto con el propietario del edificio para que se realicen las reparaciones necesarias.

Restos de la cornisa que se han desprendido esta madrugada del edificio de Zara en la plaza del Duque abc

Por el momento se ha asegurado la zona donde los restos de la cornisa han caído pero se asegura que no hay riesgo de que la cornisa vuelva a caer ya que la fachada se encuentra asegurada correctamente. En ese sentido, según ha podido saber ABC, los separadores se han colocado con el objetivo de lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que transitan por este punto.