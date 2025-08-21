Suscríbete a
ABC Premium

EPISODIOS LOCALES

Caballero hasta en la muerte

El 21 de agosto de 1960, los anales recogen el primer percance mortal de un rejoneador: Salvador Guardiola Domínguez, cuya boda cinco meses antes entusiasmó a Sevilla

Página de ABC con la muerte de Salvador Guardiola Domínguez
Página de ABC con la muerte de Salvador Guardiola Domínguez ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Su boda, el 20 de marzo de 1960 en la iglesia de los Venerables, había sido uno de esos enlaces en los que 'le tout-Seville' se dejaba ver para felicitar a los contrayentes: Salvador Guardiola Domínguez, el primogénito del ganadero Salvador Guardiola Fantoni, de ... 33 años, y la señorita Mercedes Conradi Lizaur. Justo cinco meses después, el 21 de agosto, un desafortunado lance con un novillo en la plaza de toros de Palma de Mallorca sobrecogía de horror a la misma Sevilla: Salvador Guardiola se convertía en el primer rejoneador muerto en la plaza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app