El Ayuntamiento de Sevilla estudia la expropiación de la casa número 10 del Patio de Banderas

Estado de la fachada de la casa 10 del Patio de Banderas
Pepe Trashorras

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado el estudio de la expropiación de la casa número 10 del Patio de Banderas en una rueda de prensa en la que ha denunciado el abandono por parte del Gobierno de este destacado ... enclave de la capital hispalense: «Este es uno de los rincones que define cómo es la relación del Gobierno con la ciudad de Sevilla, marcada por el abandono y la falta de interlocución. Al abandono estamos muy acostumbrados: la dejadez, la desidia, el abandono y el silencio son las características que definen la relación del Gobierno con Sevilla«.

