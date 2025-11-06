El Ayuntamiento de Sevilla estudia la expropiación de la casa número 10 del Patio de Banderas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado el estudio de la expropiación de la casa número 10 del Patio de Banderas en una rueda de prensa en la que ha denunciado el abandono por parte del Gobierno de este destacado ... enclave de la capital hispalense: «Este es uno de los rincones que define cómo es la relación del Gobierno con la ciudad de Sevilla, marcada por el abandono y la falta de interlocución. Al abandono estamos muy acostumbrados: la dejadez, la desidia, el abandono y el silencio son las características que definen la relación del Gobierno con Sevilla«.

Sanz afirma que ha denunciado al Ejecutivo nacional en numerosas ocasiones de la necesidad de salvar de la ruina a las casas 1, 10 y 12 del Patio de Banderas, propiedad de Patrimonio del Estado, «ante la pasividad y el silencio de su propietario». La Gerencia de Urbanismo está ya actuando para salvar de la ruina la casa número 12.

«En la campaña de las últimas municipales, el Ayuntamiento con Antonio Muñoz anunció la cesión gratuita de la casa 10 por parte del Gobierno al Alcázar. Pero el PP ganó las elecciones«, ha explicado. Una notificación del Estado del 2 de abril le dijo al Ayuntamiento «que se olvidara de dicha cesión gratuita«, ante la cual el Consistorio hizo una oferta de compra para evitar la ruina, »también con el silencio como respuesta«. Por todo ello, el Ayuntamiento proyecta iniciar un expediente de expropiación a dicho inmueble, trámite que está en su mano, como ha asegurado el alcalde.

Al respecto del estado de conservación de esa casa número 10, «la casa se encuentra apuntalada en la Cocina del Maestre. Tiene partes del techo caídas porque no ha tenido ningún tipo de conservación en los últimos años. No filtra el agua y necesitamos aliviar todo ese peso que cae encima con una actuación integral para paliar todos esos efectos«, ha apuntado la directora gerente del Alcázar, Ana Jáuregui, durante la rueda de prensa.

El Alcázar es ya el monumento más visitado de la ciudad y forma parte del conjunto catalogado como patrimonio de la humanidad por la Unesco, por lo que «es urgente intervenirlo para evitar su ruina y perder su catalogación». Sanz ha destacado además que la rueda de prensa se podría haber hecho en muchos otros lugares también olvidados por el Gobierno, como el puente del Centenario: «Tardó menos Felipe González en construir el puente del Centenario de lo que está tardando Pedro Sánchez en sustituir los tirantes. Esto es una clara evidencia de que el PSOE castiga a la cuarta ciudad más poblada de España en beneficio de otros territorios«.