El Ayuntamiento construirá en 2026 los primeros seis microparkings de Sevilla

El proyecto de construcción de 32 microparkings en los barrios de la capital hispalense que anunció José Luis Sanz nada más acceder a la Alcaldía de Sevilla afronta ahora su fase decisiva. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este ... martes el cambio de calificación jurídica de las seis primeras de estas infraestructuras, llamadas a resolver los graves problemas de aparcamiento que tiene los vecinos de la ciudad en casi todos los distritos, con el objetivo de que la propuesta sea elevada y ratificada en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de esta mes de noviembre. De esta forma, y si se cumplen los plazos, las parcelas saldrían definitivamente al mercado y las obras podrían comenzar en 2026.

La estrategia para impulsar la construcción de estos aparcamientos bajo rasante y destinados a residentes era una de las grandes prioridades del gobierno de José Luis Sanz. De hecho, hasta el momento ya se habían dado algunos pasos al respecto como la celebración de una consulta pública para conocer la disposición de posibles operadores por estas vías de negocio, así como las ubicaciones de mayor interés para ellos. El procedimiento se cerró en su día con la presentación de seis propuestas de ubicaciones concretas, en los barrios del Porvenir y Los Remedios, que ahora se someten a esta nueva acción urbanística para que puedan salir a venta. La intención del Ayuntamiento era, en origen, que esta fase hubiese estado resuelta en este pasado mes de octubre, pero distintas complicaciones técnicas impidieron que se cumplieran los plazos originales.

A partir de hoy, y con este procedimiento ya concluido, estas seis parcelas verán alteradas la calificación jurídica de las porciones de los subsuelos donde está previsto que se construyan los primeros microparkings. Esto, en la práctica, supone que dejarán de tener la consideración actual de bien demanial, dada su condición de vía pública y por tanto de pertenencia al dominio público, para pasar a tener la de bien patrimonial. Este cambio jurídico es necesario para poder vender dichas superficies de subsuelo a las promotoras privadas que estén interesadas en construir en las mismas los nuevos aparcamientos subterráneos. Unas empresas que ya mostraron su predisposición a adquirir estas parcelas durante la consulta ciudadana por la que se determinaron las ubicaciones en cuestión.

El Porvenir y Los Remedios

La primera de las seis fincas que ha recibido el visto bueno para su futura segregación está situada en la calle Virgen de Luján, en el barrio de Los Remedios. Concretamente, se trata del tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional, de 5.333,14 metros cuadrados de superficie. En el mismo distrito se encuentra también la porción de subsuelo bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, entre Padre Damián y Virgen de la Oliva, de 4.452,00 metros cuadrados de superficie. Estas dos infraestructuras contarán con entre 100 y 150 plazas de estacionamiento en cada una de ellas, que saldrán a la venta preferentemente para los vecinos, y que se sumarán al ya existente en la propia calle Virgen de Luján.

El resto de las parcelas están situadas en el Distrito Sur de la ciudad. Por un lado, la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas, de 2.720,133 metros cuadrados de superficie. Junto a ella aparecen también como parte de este expediente las porciones de subsuelo situados bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre Gaspar Alonso y Diego de la Barrera (finca A) y entre Diego de la Barrera y Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B), de 3.416 y 3.077 metros cuadrados, respectivamente. La última corresponde a los terrenos bajo el cruce de la calle Genaro Parladé con Tabladilla, en el barrio del Porvenir, con 4.632 metros cuadrados.