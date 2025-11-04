Suscríbete a
Íñigo Corral, jefe de gabinete del TSJM, declara en la segunda jornada del juicio al fiscal general
La Aemet activa de nuevo este miércoles la alerta naranja en Sevilla por fuertes lluvias y tormentas

El Ayuntamiento construirá en 2026 los primeros seis microparkings de Sevilla

El gobierno elevará al próximo Pleno el cambio de la calificación jurídica de estos suelos en el Porvenir y Los Remedios para poder licitar los trabajos

Los diez microparkings que ya ha tramitado José Luis Sanz: del Porvenir a Triana pasando por San Pablo

Uno de los seis primeros microparkings irá en la calle Virgen de Luján de Los Remedios
Uno de los seis primeros microparkings irá en la calle Virgen de Luján de Los Remedios RAÚL DOBLADO
Mario Daza

El proyecto de construcción de 32 microparkings en los barrios de la capital hispalense que anunció José Luis Sanz nada más acceder a la Alcaldía de Sevilla afronta ahora su fase decisiva. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este ... martes el cambio de calificación jurídica de las seis primeras de estas infraestructuras, llamadas a resolver los graves problemas de aparcamiento que tiene los vecinos de la ciudad en casi todos los distritos, con el objetivo de que la propuesta sea elevada y ratificada en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de esta mes de noviembre. De esta forma, y si se cumplen los plazos, las parcelas saldrían definitivamente al mercado y las obras podrían comenzar en 2026.

