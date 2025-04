El ADN de Colón sigue abriendo heridas

Diciembre de 2003. El empresario Emilio Portes acababa de comprar la empresa 'Pickman. La Cartuja de Sevilla'. En el cuarto donde se encontraban los archivos de la compañía, entre Santiponce y Salteras, observó que había una caja de zinc abierta por una de sus esquinas. Preguntó por ella a un trabajador, que señaló que se trataba de los huesos de Diego Colón (Giacomo), hermano menor del descubridor de América. Aquellos restos se habían enterrado en un jardín de la empresa cuando ésta se trasladó desde el Monasterio de la Cartuja en 1977, y fueron exhumados meses antes entre una gran expectación mediática. «La urna está abierta porque hace unas semanas se han llevado unas pruebas porque van a cotejar su ADN con los huesos de Cristóbal Colón y su hijo Hernando que están en la Catedral de Sevilla», le dijeron a Portes.

Comenzaba así una aventura cargada de controversia en la que a lo largo de la historia ha habido intereses que han enfrentado a países y regiones. Se trataba de la primera fase de una investigación que trataba de confirmar que los apenas 150 gramos óseos que se hallan en el catafalco situado junto a la puerta del Príncipe del templo metropolitano eran los del almirante. Y así fue. El equipo de antropología forense de la Universidad de Granada, en el que participaron Miguel Botella y José Antonio Lorente, demostró que el ADN coincidía y que, por tanto, Diego y Cristóbal eran hermanos por parte de madre.

La batalla, lejos de cerrarse, continuó vigente. El Gobierno de la República Dominicana siguió afirmando que los restos se encontraban en la Catedral de Santo Domingo, aunque nunca quisieron hacer las comprobaciones científicas. Y, además, con los años, se abrieron nuevas espitas sobre el origen del almirante. Los principales historiadores sobre su figura, como Consuelo Varela, Anunciada Colón de Carvajal, Guadalupe Chocano o Manuel Fernández Álvarez, han cerrado el círculo sobre su origen genovés. Sin embargo, catalanes, baleares, corsos, portugueses, gallegos… hasta 25 gobiernos distintos se han disputado su nacionalidad.

La segunda fase: el origen

La investigación que se llevó a cabo entre 2003 y 2005 quedó inconclusa porque la tecnología no permitía ir más allá de la comparativa del ADN entre dos hermanos o entre un padre y un hijo. Fue en 2021 cuando el catedrático de Medicina Forense de la UGR José Antonio Lorente decidió emprender la segunda fase, cuyos resultados dará a conocer el próximo 12 de octubre en un documental que RTVE emitirá el Día de la Hispanidad, para el cual contrató a Story Producciones y del que se anuncia que «reescribirá la historia».

Retrato de Cristóbal Colón ABC

El análisis se basa en la comparativa del ADN de Colón, con las muestras que se obtuvieron en la primera fase hace 20 años, con la de grupos poblacionales de todos los territorios que se atribuyen su nacionalidad. Así, se han utilizado bancos de datos y se ha localizado a posibles descendientes que llevan el apellido Colón en los distintos idiomas para estrechar el cerco. La intención de esta investigación es que, gracias a la evolución de la Medicina Forense, se ha podido cambiar el paradigma y resolver un enigma histórico gracias a la comparativa genética entre distintas generaciones, más allá de la filiación directa como ocurrió entre Cristóbal, Diego y Hernando Colón en 2003.

Y es aquí donde, según apuntan, «se reescribirá la historia universal» dando respuesta a dos cuestiones: «¿Cuál es la verdadera procedencia de Cristóbal Colón y dónde fue enterrado?».

Controversia

Sin embargo, es ahora, cuando la televisión pública ha anunciado su emisión, cuando han salido algunas voces cuestionando el proceso y su rigor científico, reabriendo de nuevo viejas heridas en torno a la figura del legendario Cristóbal Colón.

Por un lado, Emilio Portes, el propietario de los restos de Diego, ha denunciado el uso lucrativo de su persona y de los huesos del hermano del descubridor de América por parte de los investigadores de los que afirma que, en 20 años, no le fueron devueltos las piezas que se llevaron como prueba para el estudio de ADN. Por otro, el principal forense del departamento de la Universidad de Granada y el hombre que firmó el análisis en 2005, Miguel Botella, que afirma que la investigación que han realizado sus compañeros de departamento José Antonio Lorente e Inmaculada Alemán no puede ofrecer resultados concluyentes porque es «imposible», a su juicio, que a través del ADN se pueda conocer el origen del descubridor de América.

A ambas voces se le unen algunos historiadores como Consuelo Varela y Anunciada Colón de Carvajal -esta última descendiente directa del almirante y hermana del duque de Veragua, que es el que pone voz precisamente al documental-, que declinaron participar en el mismo, pese a ser invitadas, al considerar que su origen genovés es irrefutable.

Los huesos de Diego

Emilio Portes desvela a ABC que, al comienzo del nuevo análisis, lo llamaron para acudir al Departamento de Medicina Forense de la UGR con los huesos de Diego Colón porque los que permanecían en el laboratorio desde 2003 no eran suficientes para continuar con el estudio. De esta forma, aceptó y al llegar se encontró con que iba a participar en un documental. Así, durante horas se grabó la apertura de la urna por la parte trasera, el estado de los restos óseos del hermano del almirante en su interior, que se sacaron y se colocaron sobre una máquina de TAC formando el esqueleto completo salvo el cráneo y la mandíbula, que están desaparecidos.

Sin embargo, señala que cuando le solicitó a la productora el documento sobre la propiedad intelectual de aquellas imágenes, no se le ofreció. Y que, además, al comprobar que entre los investigadores no estaba Miguel Botella, empezó a sospechar hasta que el propio antropólogo que firmó el análisis en 2005 le confirmó las razones por las que declinó participar de esta nueva fase.

Portes acudió en mayo de 2023 a una notaría de Utrera para dejar por escrito la cronología de los hechos en un acta de «manifestaciones, protocolización, presencia y fotografías» a la que ha tenido acceso este periódico. Así, relata desde que se hizo cargo de la empresa de la Cartuja y se topó con los restos de Diego Colón hasta que, el año pasado, el laboratorio de la Universidad de Granada le devolvió las muestras.

«A mí Cristóbal Colón no me dijo de dónde era»

Para esclarecer algunas cuestiones controvertidas de estas investigaciones, ABC se puso en contacto con Miguel Botella. «Yo fui quien estudió los huesos cuando salieron en el 2003 pero a mí Colón no me dijo de dónde era. Lo que yo tengo entendido, porque nadie me ha dicho nada, a mí y mi nombre no va a salir en el documental (ni quiero por supuesto aparecer en él)». El prestigioso forense, de forma irónica y hasta riéndose, apunta: «Lo que los autores del documental pretenderán es desvelar el origen de una vez por todas de Cristóbal Colón».

«Podrán decir una probabilidad, pero es imposible que por el ADN puedan asegurar el sitio exacto» Miguel Botella Catedrático de Antropología Física

«Yo tengo 14 ó 15 libros sobre el origen de Colón, todos con una certeza absoluta -continúa con ironía-. Y esos libros dicen que era portugués, de Guadalajara, de Galicia, de Cataluña (por supuesto), de Ibiza. de Mallorca, incluso noruego. Y la última que ha dicho de su origen es que era americano y que había venido a España y conocía el camino. Como usted comprenderá, hay teorías para todos los gustos, pero ahora lo que pretenden es haber hecho un estudio del ADN de los huesos para saber el origen. Y la ciencia no da certezas nunca sobre esto. Podrán decir una probabilidad, pero es imposible que por el ADN puedan asegurar el sitio exacto. El ADN habla de probabilidades y frecuencias de este tipo de genes en determinadas zonas del Mediteráneo, no certezas. Es imposible».

Miguel Botella va más allá en la interpretación sobre el anuncio del documental de que «reescribirá la historia universal». De esta forma, deja claro que, para él, «los historiadores, que son los especialistas de verdad y los que saben de esto, están de acuerdo en que era genovés. Tuve mucho contacto con ellos, como Consuelo Varela, y no hay duda de que era genovés. El ADN no puede asegurar nada salvo que esos genes eran más frecuentes en una zona concreta del Mediterráneo, pero no puede dar certezas».

Y añade que, gracias a la comparativa genética con Diego Colón, «una cosa sí está clara: que Cristóbal no era español porque su hermano pidió ser naturalizado español. Su hermano hizo tres viajes con él y fue gobernador de La Española».

«Su hijo Hernando Colón, en los pleitos colombinos, dice claramente que su padre era genovés» Consuelo Varela Historiadora

Pese a ello, Botella destaca el prestigio de José Antonio Lorente, al que califica como «un señor serio, catedrático de Medicina Legal y especialista en ADN. Tiene un currículum amplísimo». Sobre la compañera del departamento, Inmaculada Alemán, que fue su discípula, más allá del evidente desencuentro, también señala que «es prestigiosa» y que no tiene nada en su contra, como con Lorente. «Son personas solventes», señala, aunque apostilla: «Pero mi opinión es la que es sobre el ADN y lo que puede decir. Quizá en esa entradilla anuncio del documental de TVE anuncian una solución definitiva y yo creo que se va a quedar en otra teoría más. No creo que vayan a decir nada concreto porque no es posible. Estoy seguro de que Alemán y Llorente no van a decir eso, pero están creando expectación. Solo hablarán de probabilidades. Pero los estudios más serios avalan que Colón era genovés».

Varela lo certifica

Consuelo Varela ha dedicado su vida a Cristóbal Colón. Si hay una investigadora en el mundo que ha estudiado en profundidad la figura del descubridor de América es ella. Pero no participa en el documental. ABC se ha puesto en contacto con la historiadora, que no ha querido explicar las razones por las que rechazó la propuesta. «Creo que hay que esperar a ver qué cuenta para pronunciarse sobre él», apunta.

Lo que sí deja claro es que su origen es genovés: «Hay muchas declaraciones, como la de su hijo Hernando Colón, en los pleitos colombinos, donde dice claramente que su padre era genovés. Parece lógico que si hubiera sido catalán o gallego lo hubieran dicho sus contemporáneos».

La urna de Diego Colón, propiedad de Emilio Portes ABC La urna de Diego Emilio Portes, propietario de los huesos de Diego Colón, con los que se hizo tras comprar la fábrica de la Cartuja, encargó al orfebre Sánchez Campanario la ejecución de una urna funeraria de plata y cerámica de loza de La Cartuja de Sevilla en 2008, ya que hasta entonces los restos óseos se encontraban en una caja de zinc rota por una esquina. La urna, cuyo troquel se destruyó para evitar reproducciones, se apoya en cuatro bolas del mundo que representan los cuatro viajes de Colón a las Indias. Además de la historia del descubrimiento y la fecha de fallecimiento de Diego, aparecen cartelas del Monasterio de la Cartuja -donde se enterró en origen- y se otros lugares de Sevilla.

Este periódico se puso en contacto tanto con el director de la productora Story Producciones, Regis Francisco López, como con el investigador principal que emprendió el estudio, el forense José Antonio Lorente. Éste último explicó que, aunque el día 12 se emitirá el documental en RTVE, «los resultados científicos exactos y todos los detalles del proceso de análisis de ADN, serán presentados con posterioridad, probablemente a finales de octubre en una rueda de prensa que se organizará en la Universidad de Granada».

Sin embargo, según afirma, «hasta ese momento no tengo permitido ni debo hacer ningún tipo de declaración. Las opiniones diferentes, unas con fundamento y otras elevadas por la pasión, son libres, de ser emitidas y asumidas. Mi misión es hacer una ciencia de calidad y que los historiadores interpreten los resultados. Esto es lo que haremos en la rueda de prensa».

El 12 de octubre, día de la Hispanidad, saldrán a la luz los detalles de esta investigación que ha durado tres años, y que no ha estado exenta de controversia. La historia, se reescriba o no, tiene aún páginas por escribir.