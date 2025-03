Luis de la Fuente, en la CEU UF3: «Pongamos en valor los valores»

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha visitado este lunes el Campus de la Universidad CEU Fernando III para compartir con su comunidad educativa un testimonio de vida que no ha dejado indiferente a nadie.

Con unos valores arraigados en la fe y de los que hace gala en cada intervención pública -ya sea en el terreno personal o profesional-, Luis de la Fuente ha sabido ganarse el interés de todos los asistentes -alumnos, familias y personal de CEU- transmitiendo su forma de ver la vida, que no es otra que «la bonhomía como carta de presentación. Lo normal debería ser ir haciendo amigos por donde vayas y poder volver, pasados los años, para mantener esas amistades como el primer día».

El seleccionador ha recordado la importancia de su familia -tanto de sus padres y hermanos como la que él mismo ha formado con su mujer- en su trayectoria, «es lo más importante» y ha recordado el gran legado recibido de sus padres. «A pesar de que mi padre pasaba largas temporadas fuera de casa por trabajo, siempre lo tuvimos presente y lo sentimos cercano. Al igual que a mi madre, que trabajaba fuera de casa. Nos mantuvimos muy unidos en todo momento y, ya cuando me fui, yo siempre buscaba tiempo para volver y pasarlo con ellos». Además, ha agradecido la oportunidad de dirigirse a un auditorio abarrotado, con gran interés por seguir su intervención, «en días como hoy recuerdo a mi padre, que nos decía que nos ganásemos el derecho de que la gente nos escuchara».

Respecto a cómo ha afrontado el éxito y el fracaso a lo largo de su vida, ha hecho hincapié en que no cree en lo segundo, «si tú has dado lo mejor de ti y, aun así, no consigues lo que te has propuesto, no lo considero fracaso. Otra cosa es que tu actitud sea no poner todo tu empeño y no esforzarte lo suficiente; entonces eres un irresponsable, no un fracasado».

Talento joven

Sobre la gestión del talento joven, con su experiencia al frente del equipo nacional, ha hecho hincapié en que «si se cuenta con buena gente, te lleva menos tiempo conseguir los logros. Pongamos en valor los valores. En la selección española tenemos buenos compañeros, generosos, solidarios, con gran capacidad de sacrificio… Si unimos todos estos valores -y muchos más- al gran talento de todos ellos como futbolistas, nos acercamos más a la posibilidad de ganar los partidos y las competiciones». Asimismo, ha expresado su confianza en la juventud actual, «sois gente preparada, con educación, lo tenéis todo para luchar por vuestros objetivos».

Trayendo todo esto al ámbito profesional, ha lanzado un mensaje a los alumnos -tanto de edad escolar como universitarios y de formación profesional- sobre cómo deben moverse en un mundo tan competitivo para obtener éxito sin dejar por el camino unos principios sólidos. En este punto, los ha animado a huir de la autocomplacencia, «no puedo soportar los 'es que', siempre hay que ir a por más y no descargar en los demás lo que depende de nosotros. Vosotros, que estáis en la mejor universidad de España, y me atrevería decir de Europa, no desaprovechéis todas las oportunidades que tenéis. Recordad siempre que la mejora individual debe estar focalizada al beneficio del conjunto, en este caso de la sociedad».

Por último, ha subrayado que «la fe, para mí, es un pilar fundamental. Yo estoy muy agradecido a Dios por todo lo que he conseguido, por lo que me gusta hacer referencia a ello con naturalidad cuando tengo ocasión. «Es muy importante respetar todas las ideas, por eso yo pido que se respete la mía. Vengo de una familia católica y yo he elegido serlo. Todos pasamos por etapas y más en este mundo en el que tienes a tu alcance tantos bienes materiales que, en ocasiones, te hacen perder el norte. Pero, con los años, yo he aprendido que la fe me da la tranquilidad de tomar decisiones y saber que no me equivoco nunca».

