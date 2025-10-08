Suscríbete a
ABC Premium

abc educa

Más de 1.000 alumnos confían en el modelo educativo de la Universidad CEU Fernando III

Este martes ha tenido lugar el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/26 de la cuarta universidad del CEU en Sevilla

Más de 1.000 alumnos confían en el modelo educativo de la Universidad CEU Fernando III
ceu

ABC Educa

Sevilla

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado este martes el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/26, un evento al que ha asistido la comunidad universitaria CEU y una amplia representación de autoridades -académicas, civiles, militares y eclesiásticas- de la ciudad.

La ... Universidad CEU Fernando III ha inaugurado este curso con una comunidad universitaria más numerosa, una oferta académica ampliada y un modelo educativo que apuesta por una formación de calidad, enfocada al desarrollo personal y profesional de su alumnado. Más de mil estudiantes confían en esta joven institución que cuenta con el respaldo de los más de 90 años de trayectoria del CEU, el mayor grupo educativo privado de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app