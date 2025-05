Juan Carlos Unzué, premio ABC Salud 2024: «La ley ELA debería publicarse en el BOE mañana. No nos sobra el tiempo»

La XIV edición de los premios ABC Salud 2024, patrocinados por Asisa y con la colaboración de Anefp y UCAV, como partner académico, y que se han celebrado este miércoles en la sede del periódico, han estado marcados por el emotivo discurso del exfutbolista Juan Carlos Unzúe y el activista Jordi Sabaté, ambos enfermos de ELA y galardonados por su lucha para conseguir una ley ELA que mejore la atención de estos pacientes. El primero ha pedido que la ley se publique mañana mismo en el BOE después de que este miércoles el Pleno del Senado haya aprobado por unanimidad la proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Unzúe, que ha recibido junto a Sabaté el premio ABC Salud de manos de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado en su discurso de agradecimiento que hoy ha vuelto a ser «un día muy importante para los enfermos de ELA». «Quiero agradecer al Senado por aprobar la ley ELA como hace unos días hizo el Congreso. Solo nos falta lo más importante, que se publique en el BOE. A los que tienen ese trabajo, háganlo por favor mañana. No esperen al lunes. Si algo no nos sobra a los enfermos de ELA es tiempo«, ha pedido el exfutbotbolista. Y ha animado a que entre todos nos ayudemos un poco más. »Me di cuenta desde muy joven que solo no vas a ningún sitio. Primero necesitas de la familia. Segundo, cuando era portero, necesitaba de mis compañeros. Cuando era entrenador, necesitaba a mis jugadores. Tengo la certeza de que nos necesitamos los unos a los otros«, ha concluido su discurso.

Por su parte, Jordi Sabaté se encontraba muy emocionado por recibir «este premio con tanto prestigio». «Quiero dar las gracias al mejor periódico de España, que es el ABC, por otorgarme este reconocimiento por mi lucha contra la ELA. Desde que empecé a hacer activismo por el derecho a la vida de los enfermos, desde ABC siempre me habéis ayudado a visibilizar la ELA», ha señalado. También ha agradecido al Congreso y al Senado por aprobar la ley ELA, y a todas las personas y organizaciones: «Vivan todas las personas aquí presentes, viva el ABC y viva la vida. Os quiero».

«La ley ELA era un un imposible y aquí está, especialmente por el trabajo impresionanrte de algunas personas como ellos», ha asegurado el director de ABC, Julián Quirós, primero en tomar la palabra para dar la enhorabuena a los premiados. «Estos premios son un orgullo para el periódico», ha afirmado.

Los galardones de este año, que ha conducido con gran sentido del humor el médico de familia, escritor, divulgador y monologuista Fernando Fabiani, han reconocido también la labor de la investigadora Guadalupe Sabio, que desde el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), primero, y ahora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), se dedica a desentrañar los mecanismos moleculares mediante los cuales la obesidad contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas tan prevalentes como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

La científica ha agradecido al jurado de los premios ABC Salud, de cuya presidenta, Ana Pastor, ha recibido el premio, por «pensar en la investigación básica como clave y motor para entender una enfermedad y poder combatirla y mejorar la vida de los pacientes. La investigación básica es imprescindible en el inicio de los medicamentos». Sabio ha querido agradecer a toda la comunidad del CNIO y a todos los que están detrás de los investigadores. «Es un equipo que te hace sentir tranquilo todos los días. Para hacer ciencia de calidad necesitamos tranquilidad. La ciencia necesita hacerse de manera sosegada«, ha advertido.

Sabio ha querido dedicar el premio a su familia y también al laboratorio donde trabaja. «Este premio es vuestro porque somos un equipo. Tengo la suerte de trabajar con un equipo buenísimo que me hace feliz todos los días», ha afirmado la investigadora, quien ha pedido «más inversiones en ciencia básica«.

El premio al fármaco más innovador se lo ha llevado UGRSKIN, la primera piel artificial humana desarrollada en España por la Universidad de Granada, para el tratamiento de grandes quemados. La Agencia Española del Medicamento ha aprobado recientemente su uso como un fármaco de terapias avanzadas tras años de investigación básica. «Un medicamento es siempre motivo y vehículo de esperanza. Unamuno decía creer es crear. Y en estos años hemos podido crear córneas artificiales, un paladar artificial que ya está en ensayo clínico, y una piel artificial aprobada por la Agencia del Medicamento como el primer medicamento consolidado de ingeniería tisular aprobado en España«, ha asegurado Antonio Muñoz Campos, director del Grupo de Ingeniería Tisular de la UGR, tras recibir el premio.

'Clinical Command Center' del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha recibido el prmeio a la Tecnología Sanitaria. Luis Mayero, consejero de Asisa y delegado provincial en Madrid, ha sido el encargado de entregar el premio a Rodrigo Martínez, director de comunicación de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Esta iniciativa tecnológica permite monitorizar a distancia a niños con enfermedades crónicas complejas en tiempo real sin que tengan que salir de su domicilio. «Así ellos y sus familias pueden estár más tiempo en casa y mejoran su calidad de vida», ha asegurado.

El premio ABC Salud a la iniciativa de Enfermería se lo ha llevado el proyecto del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con un papel central de las enfermeras especialistas, que ha permitido llevar al domicilio de los enfermos oncológicos la compleja terapia celular CAR-T . Rosario Perona, subdirectora general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del ISCIII, ha entregado el galardón a Ángela Rodríguez, jefa de la Unidad de Hematología del hospital.

El Consejo General de Farmacéuticos y su proyecto Farmahelp han sido premiados como mejor iniciativa de Farmacia. El presidente de los farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha recibido el galardón de manos del director general de Farmaindustria, Javier Urzaiz. «Gracias por reconocer el compromiso social del farmacéutico mediante esta herramienta para ayudar a los pacientes a encontrar su medicamento en estos momentos que muchas veces tenemos serios problemas», ha apuntado Aguilar.

Proporcionar alojamiento temporal y gratuito a los familiares de pacientes ingresados en UCI y en unidades de neonatos de los hospitales públicos de Madrid, desplazados de otras comunidades que no tienen posibilidad de alojamiento, es la labor de la Fundación Avintia, que ha recibido el premio ABC Salud a la Fundación Sanitaria. «Recojo el premio en nombre de todas esas familias que hemos alojado, más de 200 y el proyecto está creciendo. Solo puedo agradecer a la Comunidad de Madrid, a la consejería de Sanidad que nos ha dado apoyo desde el primer momento, a todas las trabajadoras sociales de los hospitales y a todos los que sin saberlo hacen que estemos hoy aquí», ha agradecido Carmen Varela, presidenta y directora de la Fundación Avintia.

El premio ABC Salud al hospital privado ha reconocido la excelencia de un centro que desde hace 135 años y cinco generaciones es una referencia en oftalmología: Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha entregado el galardón a Luis Fernández Vega, director médico del centro. «Este reconocimiento nos llena de satisfacción a los más de 200 profesionales del instituto y es un estímulo para progresar, lo que nos permite atender a más de 100.000 pacientes cada año y realizar 10.000 cirugías», ha señalado destacado en su discurso.

El jurado ha premiado la trayectoria de la Unidad de grandes quemados del Hospital de Getafe de Madrid, por ser una referencia nacional y europea en el tratamiento de los pacientes adultos críticos. La redactora jefa de Sociedad y del suplemento ABC Salud, Nuria Ramírez de Castro ha entregado el galardón al Hospital Público a los doctores José Ángel Lorente, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Getafe; José Luis Fernández Cañamaque, jefe de Sección de Cirugía Plástica y Reparadora y responsable de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe; Claudia Ana Dobre y Ana Isabel Sainz, supervisoras de Enfermería de la Unidad de Grandes Quemados y UCI. «Este premio es un impulso importante para seguir manteniendo y ajumentando la ilusión y dedicación que exige nuestra tarea que es compleja. Tratamos a los enfermos críticos con una coordinación tan estrecha y eficaz, difícil de encontrar en otras organizaciones, Seguimos con ilusión para tener los mejores resultados con estos pacientes», ha explicado el doctor Lorente. Por su parte, el doctor Fernández Cañamaque ha asegurado que «cada día una labor que podría ser rutinaria, estresante y agotadora pasa a ser una pasión, una motivación continua que nos lleva a tratar a los pacientes cada día mejor»