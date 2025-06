Con esta terapia se puede curar el cáncer de pulmón en etapas tempranas

Las personas con cáncer de pulmón puede disponer de un nuevos tratamiento que supone un salto de calidad. De acuerdo con una investigación presentada en la revista 'The New England Journal of Medicine' y presentada en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebra en Chicago. los pacientes con cáncer de pulmón que recibieron un fármaco de inmunoterapia, nivolumab, junto con la quimioterapia estándar antes de la cirugía, aumentaron su supervivencia a largo plazo en comparación con aquellos que recibieron únicamente quimioterapia, cinco años después de completar el tratamiento.

Un total de358 pacientes seleccionados en todo el mundo y diagnosticados con el tipo más común de cáncer de pulmón, el carcinoma de pulmón no microcítico (NSCLC), en una etapa en la que el tumor podía ser extirpado quirúrgicamente, participaron en el estudio.

A pesar de someterse a cirugía, más del 50% de estos pacientes con cáncer de pulmón sufren una recaída. Los fármacos de inmunoterapia conocidos como inhibidores de puntos de control inmunitarios, en particular aquellos que bloquean un receptor llamado PD-1, han demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con cánceres avanzados al permitir que el sistema inmunitario del paciente reconozca y ataque al tumor.

Hasta ahora, ningún estudio había demostrado un beneficio a largo plazo de este tratamiento en las etapas tempranas del cáncer de pulmón, reconoció el profesor Patrick Forde, del Instituto Oncológico Trinity St. James's y la Facultad de Medicina del Trinity College de Dublín, quien dirigió el ensayo CheckMate 816.

Forde lideró el primer ensayo clínico de inmunoterapia antes de la cirugía (terapia neoadyuvante) para cáncer de pulmón, publicado en 'The New England Journal of Medicine' en 2018. Ese estudio mostró que, entre 20 pacientes operados tras recibir dos dosis de inmunoterapia, casi la mitad no tenía restos significativos de cáncer al momento de la operación.

«La inmunoterapia ha permitido a muchos pacientes con cáncer de pulmón avanzado vivir más tiempo con buena calidad de vida. Ahora, por primera vez, tenemos evidencia sólida de que también puede mejorar las posibilidades de curación en etapas tempranas de la enfermedad» afirmó Forde.

En el grupo que recibió la combinación de terapias, el 24% de los pacientes logró una respuesta patológica completa —es decir, sin restos detectables de cáncer al momento de la cirugía— y ninguno de ellos falleció por cáncer en los cinco años siguientes.

Estos resultados se suman a los ya publicados del mismo estudio, que mostraban una mayor eliminación del tumor antes de la cirugía y una menor tasa de recaídas. Gracias a ello, la combinación de nivolumab y quimioterapia fue aprobada como tratamiento estándar en varios países, incluido Irlanda.

Además, Forde co-lidera el ensayo internacional NeoCOAST-2, también activo en hospitales irlandeses, que investiga la incorporación de un nuevo tratamiento —un anticuerpo conjugado (ADC)— al régimen estándar. Datos iniciales, publicados esta semana en Nature Medicine, sugieren que esta triple combinación podría mejorar aún más los resultados quirúrgicos.

