Suscribete a
ABC Premium

Una terapia con ARNm restaura la producción de esperma y la fertilidad en ratones

La infertilidad afecta a aproximadamente una de cada seis parejas, y los factores masculinos representan aproximadamente la mitad de los casos

Otro estudio halla un «interruptor» que controla el movimiento de los espermatozoides al nadar para fecundar el óvulo

Primer paso para rejuvenecer los ovarios, ampliar la fertilidad femenina y luchar contra el envejecimiento

Inyección intracitoplasmática de espermatozoides.
Inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Masahito Ikawa
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La medicina es capaz de dar una solución a muchas parejas que sufren infertilidad. Pero no así para los hombres con azoospermia no obstructiva (NOA), una enfermedad genética en la que la producción de esperma se estanca. Hasta ahora, los tratamientos son limitados, lo ... que deja a miles de personas afectadas sin opciones viables para concebir biológicamente. Pero un equipo de la Universidad de Osaka (Japón) presenta en la revista 'PNAS' un enfoque pionero que ha logrado revertir esta condición en ratones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app