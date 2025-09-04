Hemorroides, el precio de hacer 'scroll' con el móvil en el baño

Pasar tiempo con el teléfono móvil en el inodoro podría no ser tan inofensivo como parece. Según un estudio publicado en la revista 'PLoS ONE', quienes usan su smartphone mientras están en el baño tienen un 46 % más de riesgo de sufrir hemorroides que quienes no lo hacen.

El estudio, realizado en el Beth Israel Deaconess Medical Center, analizó a 125 adultos que se sometieron a una colonoscopía de rutina. Los participantes respondieron encuestas sobre sus hábitos de vida y comportamiento en el baño. Posteriormente, fueron evaluados clínicamente en busca de signos de hemorroides.

Los resultados revelaron que el 66 % de los participantes usaban su teléfono mientras estaban en el baño, y este grupo tendía a ser más joven. Al considerar otros factores como la edad, el consumo de fibra y la actividad física, el uso del smartphone seguía vinculado a un riesgo significativamente mayor de hemorroides.

Uno de los hallazgos clave fue el tiempo prolongado en el inodoro: el 37 % de los usuarios de smartphones pasaban más de cinco minutos por visita, en comparación con solo el 7,1 % de los no usuarios. Las actividades más comunes eran leer noticias y navegar por redes sociales.

Al contrario que estudios anteriores, esta investigación no encontró una asociación entre hacer esfuerzo durante la evacuación y el riesgo de hemorroides. En cambio, los investigadores apuntan a que el aumento del tiempo sentado, provocado por el uso del teléfono, podría generar mayor presión en los tejidos anales, lo que contribuiría al desarrollo de esta afección.

«Todavía estamos descubriendo cómo los smartphones y nuestro estilo de vida moderno afectan nuestra salud. Es posible que el lugar y el momento en que usamos estos dispositivos, como el baño, tengan consecuencias inesperada», señala la investigadora Trisha Pasricha.

Además, recomienda limitar el tiempo en el inodoro y evitar distracciones innecesarias.

Más temas:

Hemorroides

salud

Smartphones