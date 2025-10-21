Suscribete a
Corify: Un 'Google' maps del corazón para diagnosticar arritmias en tiempo real

El Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un sistema de cartografía cardiaca no invasiva

El cardiólogo Felipe Atieza rodeado del equipo del Gregorio Marañón y la UPV que ha desarrollado la tecnología
El cardiólogo Felipe Atieza rodeado del equipo del Gregorio Marañón y la UPV que ha desarrollado la tecnología josé ramón ladra

Sonia Gutiérrez Mencía

Las arritmias cardiacas, como la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular, afectan a millones de personas en todo el mundo. Además, se estima que más de un 30% de los adultos padecerá algún tipo de arritmia cardiaca, cifra que va en aumento. Hasta ahora, ... los métodos tradicionales de mapeo cardiaco han sido poco eficientes, invasivos, lentos e incómodos.

