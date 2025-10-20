Suscribete a
Un chip implantado en el ojo permite que 27 personas ciegas vuelvan a leer

El dispositivo intraocular se probó en personas con degeneración macular asociada a la edad, combinado con gafas de realidad aumentada

Carlos Mateo: «Cuando yo era residente, era retina y magia a la vez»

Imagen del chip en el ojo de un paciente
Imagen del chip en el ojo de un paciente Science Corporation
Rafael Ibarra

Un diminuto chip inalámbrico implantado en la parte posterior del ojo y unas gafas de alta tecnología han permitido a 27 personas con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) volver a leer. El implante ha logrado restaurar parcialmente la visión en estas personas que ... tenían ya una forma avanzada de degeneración macular asociada a la edad que les había dejado sin visión.

