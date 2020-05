Vapear favorece infecciones orales asociadas con periodontitis o problemas cardiacos Los resultados de un estudio que se publica hoy en la revista «Science Advances» ponen en duda las afirmaciones de que los cigarrillos electrónicos son seguros

Si utilizas con regularidad los cigarrillos electrónicos conviene que sepas que su uso puede estar relacionado con la periodontitis-enfermedades de las encías-, una enfermedad de la boca que avisa un posible riesgo cardiovascular. Lo ha visto un equipo de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.) que han examinado, por primera vez, las bacterias en la boca de las personas jóvenes y sanos que vapeaban.

Los investigadores encontraron que la colección de bacterias orales en la boca de los usuarios diarios de cigarrillos electrónicos está llena de potentes organismos causantes de infecciones que sitúan a los vapeadores en un riesgo sustancial de enfermedades que van desde la periodontitis hasta el cáncer. La investigación se publica hoy en la revista «Science Advances».

Aunque no tenían una enfermedad activa, la composición de las bacterias orales de los participantes se parecía a la de las personas con periodontitis, una infección de las encías que puede provocar la pérdida de dientes y, si no se trata, es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca y pulmonar.

Los efectos dañinos se observaron tanto en los cigarrillos con o sin nicotina, lo que ha hecho que los investigadores consideran que los líquidos calentados y presurizados en los cartuchos de cigarrillos electrónicos son probablemente el principal culpable de transformar las bocas de los vapeadores en un hogar acogedor para una peligrosa combinación de microbios.

«Vapear es una agresión para la boca, y el cambio ocurre dramáticamente y en un corto período de tiempo», asegura Purnima Kumar, profesora de periodontología en la Universidad Estatal de Ohio y autora principal del estudio.

Incluso los fumadores o exfumadores de tabaco, cuyo hábito de fumar les habría dado a los microbios causantes de enfermedades un acceso más fácil a su boca, tenían un perfil oral más dañino vinculados al vapeo después de solo tres a 12 meses de uso de cigarrillos electrónicos, subraya Kumar. «Este hallazgo cuestiona las afirmaciones de que aseguran que vapear reduce el daño causado por fumar», advierte.

Los investigadores recogieron muestras de placa debajo de las encías de 123 personas que no mostraban signos actuales de enfermedad oral: 25 fumadores, 25 no fumadores, 20 usuarios de cigarrillos electrónicos, 25 ex fumadores que usaban cigarrillos electrónicos y 28 personas que mantenían hábitos de fumar y vapear. al mismo tiempo.

El equipo realizó una secuenciación del ADN de los genomas de las bacterias para identificar no solo los tipos de microbios que viven en esas bocas, sino también cuáles eran sus funciones

Las bacterias situadas debajo de las encías son la última línea de defensa contra las enfermedades, ya que son las que menos alteran los cambios ambientales en la boca, como los alimentos, la pasta de dientes y el tabaco.

El equipo realizó una secuenciación del ADN de los genomas de las bacterias para identificar no solo los tipos de microbios que viven en esas bocas, sino también cuáles eran sus funciones.

Y el perfil del microbioma oral en los vapeadores que nunca habían fumado, que eran jóvenes (de 21 a 35 años) y sanos y habían usado cigarrillos electrónicos de cuatro a 12 meses, sorprendió a los investigadores.

Las características más preocupantes fueron los niveles de estrés en la comunidad microbiana, que se detectaron mediante la activación de genes que contribuyen a la creación de una capa de limo similar a un moco que rodea a las comunidades bacterianas. El sistema inmune está acostumbrado a ver que las bacterias reunidas se ven como comunidades claramente definidas, pero Kumar explica que, en los usuarios de cigarrillos electrónicos, estas comunidades envueltas en limo parecen invasores extranjeros y desencadenan una respuesta inflamatoria destructiva.

Las personas que habían intercambiado cigarrillos por una pluma de vapeo tenían un perfil microbiano más impulsado por el vapeo

Es decir, este cambio en el panorama microbiano, acompañado de niveles más altos de proteínas en la boca de los vapeadores que indicaban que el sistema inmunitario estaba en espera para activarse y producir inflamación, aumenta exponencialmente la probabilidad de enfermedad.

Después de ese hallazgo, Kumar y sus colegas esperaban encontrar que las personas que habían reemplazado o suplementado fumar cigarrillos con vapeo podrían estar mejor al usar cigarrillos electrónicos. En cambio, descubrieron que las personas que habían intercambiado cigarrillos por una pluma de vapeo tenían un perfil microbiano más impulsado por el vapeo.

Además, una mayor duración del vapeo, con o sin el uso de nicotina o agentes saborizantes, hizo que las condiciones orales fueran más severas.