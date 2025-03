La terapia con remdesivir debe iniciarse lo antes posible para lograr el mejor efecto

Remdesivir , el medicamento que ha levantado más expectativas para el tratamiento de la Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2, ha demostrado reducir la carga viral y prevenir la enfermedad pulmonar en macacos infectados con el coronavirus, según estudio publicado hoy en «Nature».

El antiviral remdesivir que fabrica Gilead Sciences , utilizado anteriormente para el ébola o el MERS, ya ha demostrado beneficios a los pacientes con síntomas moderados con covid-19. Hace apenas unos días, la compañía anunció resultados de en el estudio de fase 3 -todavía no publicado- con 600 pacientes, que mostraban la seguridad y eficacia del medicamento.

En otro reciente trabajo, publicado en la revista «The New England Journal of Medicine» , en el que participaron varios centros españoles, se apuntaba que el fármaco acortaba la duración de la enfermedad en cuatro días , especialmente en los pacientes que tenían falta de oxígeno en sangre pero que no requerían respiración mecánica o extracorpórea. Aunque sus autores concluyeron que «el tratamiento con un medicamento antiviral por sí solo probablemente no era suficiente » para tratar la covid-19.

La Administración de medicamentos y Alimentos de EE.UU . (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado el remdesivir como tratamiento para la covid-19, pero a principios de mayo, emitió una autorización de uso de emergencia para los pacientes más enfermos, y Europa puede dar el visto bueno en cuestión de semanas .

Los macacos rhesus normalmente desarrollan una enfermedad leve Archivo

El nuevo trabajo, coordinado por Emmie de Wit, del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU ., ha analizado ahora los efectos del tratamiento con remdesivir en macacos rhesus , un modelo recientemente establecido de infección por SARS-CoV-2.

Los investigadores inocularon en SARS-CoV-2 en dos grupos de animales; uno fue tratado con remdesivir 12 horas después (cerca del pico de replicación del virus en los pulmones) y macacos recibieron tratamiento cada 24 horas hasta seis días después de la inoculación, mientras que el grupo control no fue tratado .

Los niveles virales fueron aproximadamente 100 veces más bajos en el tracto respiratorio inferior

Los resultados indicaron que los monos tratados con remdesivir, a diferencia del grupo de control, no mostraron signos de enfermedad respiratoria y redujeron el daño que causa la enfermedad en los pulmones.

Además, las cargas virales en el tracto respiratorio inferior también se redujeron en los animales tratados; de hecho, los niveles virales fueron aproximadamente 100 veces más bajos en el tracto respiratorio inferior de los macacos tratados con remdesivir 12 horas después de la primera dosis.

El virus infeccioso ya no pudo detectarse en el grupo de tratamiento tres días después de la infección inicial , pero aún era detectable en cuatro de los seis animales de control. A pesar de esta reducción del virus en el tracto respiratorio inferior, no se observó reducción en la eliminación del virus , lo que indica que la mejoría clínica puede no equivaler a una falta de infecciosidad.

Los resultados indican que el tratamiento con remdesivir de covid-19 debe iniciarse lo antes posible para lograr el máximo efecto del tratamiento

La dosificación de remdesivir en los macacos rhesus fue la equivalente a la utilizada en humanos, señalan los autores. Ahora bien, advierten que es complicado traducir directamente el momento del tratamiento utilizado en las etapas correspondientes de la enfermedad en humanos , porque los macacos rhesus normalmente desarrollan una enfermedad leve .

Sin embargo, sus resultados indican que el tratamiento con remdesivir de covid-19 debe iniciarse lo antes posible para lograr el máximo efecto del tratamiento.

En cualquier caso, concluyen, los hallazgos respaldan el uso temprano del tratamiento con remdesivir en pacientes con covid-19 para prevenir la progresión a neumonía.

